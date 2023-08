Soirée Hommage à Rose-Marie Landry: une heureuse surprise pour la cantatrice

La soirée Hommage à Rose-Marie Landry a réuni proches, amis, artistes et mélomanes dans une atmosphère «familiale et amicale», mercredi, en l’Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet.

Espace musical Acadie Nord-Est (le nouveau nom du Conservatoire de musique de l’Acadie), présidé par Martine Thériault, a relevé le pari d’une soirée réussie.

Depuis quelques années, le Conservatoire désirait célébrer la contribution de la soprano, native de Caraquet, qui a connu une longue carrière dans le répertoire français. Elle est aujourd’hui professeure à l’Université de Montréal.

Durant près de deux heures, plusieurs anciens étudiants ont régalé de leur talent les spectateurs qui se sont présentés nombreux, ce qui fut pour la cantatrice une heureuse surprise.

«Je ne m’attendais pas de voir autant de monde à l’église. Je le vois jusqu’au jubé», a-t-elle déclaré avec émotion.

Un piano à queue fut installé à l’avant ainsi que deux fauteuils, dans lesquels s’installèrent Mme Landry et l’animateur de la soirée, le sénateur René Cormier. Deux écrans, sur les côtés, ont permis de voir photos et courts films dédiés à celle qui a régné sur le concert.

Puis, ses anciens élèves ont évoqué les uns après les autres le rôle qu’elle a joué dans leur apprentissage. Le ténor Éric Thériault, de l’Anse-Bleue, pour un, s’est souvenu que l’engagement de la professeure «a dépassé le cadre universitaire».

Il a appris entre autres l’importance de la préparation, «être archi-prêt» et se soucier plus que du chant. Une fois le chant terminé, que reste-t-il au public? Le message. D’où «l’importance du mot, du message».

Un terme est revenu durant la soirée: la rigueur. Kristen LeBlanc se rappelle sa première rencontre avec Mme Landry. Seule avec elle, elle chanta durant 45 minutes. Comme une entrevue. Puis, silence. Enfin, l’enseignante poussa un soupir et laissa tomber: «Il y a beaucoup de travail à faire.»

Après avoir entendu ce récit, mercredi, Mme Landry répliqua: «Oui, et je t’ai dit: ‘‘Tu es Acadienne. Et parce que tu es Acadienne, je vais faire tout ce qu’il est possible pour toi!’’»

Certains ont tenu un mot amusant. Une jeune Française, Juliette Tacchino, de passage à Caraquet, était la seule artiste au programme qui n’était pas originaire de l’Acadie. Ancienne étudiante de Mme Landry, elle fut, sur ce motif, invitée au concert.

La participation de la jeune femme au spectacle devait toutefois rester secrète. Pour que cela soit, elle fut aidée de complices bien intentionnés, mais l’affaire s’avéra complexe.

«Parce que, Mme Landry… je vis dans votre maison depuis 24 heures…», a-t-elle enfin laissé tomber, provoquant dans l’église un rire général.

Au fil de la soirée, la première intéressée a glissé quelques remarques. Elle racontait qu’un jour elle avait été contrainte de répéter un chant tandis qu’elle utilisait son fer à repasser, ce à quoi le sénateur-animateur répondit du tac au tac:

«C’est drôle que le repassage ne fait pas la même chose à tout le monde!»

Dion Mazerolle et Éric Thériault chantent un duo sous le regard attentif de Rosemarie Landry et du sénateur René Cormier. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché Les artistes ont chanté en choeur le célèbre Libiamo ne’ lieti calici, de l’opéra La Traviata, de Verdi, pour conclure le concert Hommage à Rosemarie Landry. À droite dans la photo, Mme Landry et son conjoint, Fernand Doucet. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché La soprano Juliette Tacchino a est partie de Nice, en France, pour participer au concert Hommage à Rosemarie Landry. À droite dans la photo, Mme Landry et le sénateur René Cormier. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché Kristen LeBlanc a fait montre de sa voix puissante en chantant Ne poy, krasavitsa, pri mne, de Rachmaninov durant le concert Hommage à Rosemarie Landry. À droite, dans la photo, Mme Landry et le sénateur René Cormier. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Le concert

Mme Landry a vu sa famille ouvrir le concert. Ses cousines Doria, Florence et Hélène, ainsi que ses oncles Philibert et Antoine (Ti-Toine) ont enchaîné des airs connus, entre autres Le temps du muguet et Les enfants du Pirée.

Lisa Roy, qui enseigne la musique à l’Université de Moncton, et la soprano Nathalie Paulin ont ensuite uni leurs voix pour livrer le Wir eilen mi schwachen de Jean-Sébastien Bach, un air autrefois chanté en duo par Rosemarie Landry et la célèbre Maureen Forester.

Parmi les interprétations mémorables, citons Kristen LeBlanc, qui a offert, en russe, le Ne poy, krasavitsa, pri mne de Rachmaninov, et Dion Mazerolle, qui a interprété avec conviction le rôle du prince Golaud, tiré de l’opéra Pélléas et Mélisandre de Debussy.

Éric Thériault, de son côté, a conquis l’auditoire grâce à E lucevan le stelle, ce bel aria de la Tosca qui lui a également valu les louanges de Mme Landry. Cette dernière n’a pas oublié les débuts du jeune ténor, aujourd’hui diplômé en maîtrise du Conservatoire de San Francisco.

«Son italien n’était pas très bon au début, mais la! c’est de l’italien!» a-t-elle dit avec admiration.

Pour terminer la soirée, les artistes ont formé chœur et ont chanté Libiamo ne’ lieti calici de La Traviata. L’extrait, d’abord donné en italien, s’est achevé en français pour s’adresser directement à Mme Landry, avec un brin d’humour.