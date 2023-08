La quête d’Évangéline de Rémi Belliveau

Pour réaliser sa nouvelle exposition Évangelinia qu’iel présente à Moncton, Rémi Belliveau a refait la route d’Évangéline en Nouvelle-Écosse. Un circuit empreint de romantisme datant du siècle dernier inspiré par le célèbre poème de Longfellow.

L’artiste originaire de Memramcook qui partage sa vie entre Moncton et Montréal s’intéresse depuis longtemps au personnage mythique d’Évangéline et à l’histoire acadienne, tout en jouant avec la temporalité, intégrant parfois des éléments de fiction. Cette fois, c’est l’industrie touristique de la Nouvelle-Écosse entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle qui l’a interpelé.e. À cette époque, le tourisme était axé sur le mythe d’Évangéline, avec le succès fulgurant du poème paru en 1847.

«La notion de tourisme était nouvelle, c’était quelque chose de très bourgeois. Il fallait avoir les moyens pour faire ça à cette époque», relate Rémi Belliveau.

Les gens bien nantis étaient invités à emprunter le circuit que l’on nommait La Land of Evangeline Route. Un Américain pouvait monter à bord du bateau à vapeur le SS Evangeline depuis Boston ou New York à destination de Yarmouth en Nouvelle-Écosse. Par la suite, le voyage se poursuivait en train jusqu’à Halifax.

«La chose qui m’a sauté aux yeux c’était que ça instrumentalise la culture acadienne alors que ce n’était pas accessible aux gens plutôt de classe ouvrière, des Acadiens paysans qui n’avaient pas les moyens de se permettre ce genre de voyages. C’était pour des Américains aisés.»

Aujourd’hui, il n’y a plus de train qui voyage à l’ouest de Halifax. Il existe encore un bateau qui fait la traversée entre Bar Harbor au Maine et Yarmouth. L’artiste a donc pris ce traversier pour ensuite refaire le trajet par la route, avec plusieurs arrêts.

«Toutes les activités que je faisais étaient des activités touristiques que je trouvais dans des pamphlets du début du 20e siècle. Partout où je suis resté.e c’était des vestiges de l’industrie de l’époque.»

Iel a pêché le bar, séjourné dans des hôtels de l’époque, visité une ancienne cidrerie, le Fort Anne et iel a recueilli des roches et des pierres semi-précieuses sur les rives de la baie de Fundy. «J’ai embauché un guide et nous sommes allé.es au Cap Blomidon pour fouiller afin de trouver des minéraux.»

Son exposition est composée d’artefacts, de minéraux, de photographies, d’une vidéo et d’une œuvre de l’artiste François Gaudet de la Nouvelle-Écosse. Ce dernier a réalisé le portrait de Rémi Belliveau dans les habits d’Évangéline.

«Performer Évangéline pour moi ça touchait aussi à des questions de genres, je m’identifie plutôt non binaire et j’ai plus connecté avec une féminité. Ça devient comme une performance de drag, mais c’est aussi moi qui incarne une féminité acadienne mythique classique pour la première fois.»

Dans les photos, on l’aperçoit sur les sites de l’Annapolis Cider Co. Ltd et de la déportation à Grand-Pré.

L’artiste a joué un peu un rôle d’archéologue dans ce projet, en jouant avec l’ambiguïté du temps. Iel confie avoir une espèce d’obsession pour le temps.

«En Acadie, l’histoire est fragmentaire. On le sait tous qu’il y a des trous, ça n’a pas bien été documenté même l’histoire avant le 19e siècle, du moins pas de notre perspective, c’était souvent les Anglais, les Français et les Canadiens-français du Québec. La temporalité m’intéresse parce que ça me permet d’aller dans le passé, de rejouer avec ça et de basculer dans la fiction et d’en inventer d’autres histoires.»

La question de l’oralité, du folklore et des récits se trouve au coeur de son travail. Lorsque l’histoire est racontée oralement, elle se présente parfois sous de nouveaux éclairages.

«Tout au long de ma vie, je vais toujours revenir à Évangéline parce que c’est tellement riche, je ne peux jamais conclure sur ma quête parce que je trouve toujours d’autres archives et d’autres trucs.»

L’exposition, qui est montrée à la Galerie d’art Françoise-Chamard-Cadieux au Centre culturel Aberdeen depuis un mois, a été créée dans le cadre d’un projet de résidence. Elle se termine le 16 août. Un événement pour souligner la fin de cette exposition (un fermissage) se tient ce samedi à 17h dans le cadre du 12e Festival Acadie Rock.