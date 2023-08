Accros 19: Bérénice Jetté et 3Dimensions remportent les honneurs

Bérénice Jetté de Moncton et 3Dimensons de Fredericton ont triomphé à la finale d’Accros 19 devant une foule en feu dimanche. Le quintette Pas Bâdré de Bouctouche n’est pas reparti les mains vides en remportant quatre distinctions, dont le prix coup de coeur du public, catégorie groupe.

Trois artistes solos et autant de groupes de différentes régions de la province sont montés sur la scène de la finale du 19e concours Accros de la chanson à la Caserne de Dieppe présentée à guichets fermés. L’ambiance était survoltée, tous les finalistes ont été acclamés avec vigueur. À l’issue de cette finale, les lauréats solo et groupe ont été annoncés, ainsi que plusieurs prix coup de coeur.

Bérénice Jetté est la gagnante d’Accros 19 dans la catégorie solo. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le groupe Pas Bâdré a remporté le prix coup de coeur du public, volet groupe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le groupe Mésopotamie: Les Inconnus a récolté deux prix coups de coeur à la finale d’Accros 19. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

C’est avec les larmes aux yeux que l’auteure-compositrice-interprète Bérénice Jetté est venue chercher son trophée. En plus d’être la gagnante dans la catégorie solo, elle a récolté quatre autres prix, dont celui du public (volet solo). «C’est vraiment intense. Je suis vraiment heureuse et reconnaissante envers tout le monde, mais il y a aussi une partie de moi qui aurait voulu revenir l’année prochaine. C’est beaucoup d’émotions et quand j’ai trop d’émotions, je pleure», a exprimé le chanteuse et guitariste de 15 ans.

Celle qui s’inspire de l’amour et de sa réalité d’adolescente pour écrire ses chansons a affirmé avoir vécu une expérience extraordinaire et des rencontres merveilleuses à Accros de la chanson. Ce sont des amis pour la vie, a-t-elle confié.

«Avec toute l’expérience que j’ai acquise, je suis tellement plus confiante sur la scène. C’est mon rêve», a poursuivi l’artiste.

Plusieurs bourses et invitations pour des vitrines accompagnent les prix qui sont remis aux lauréats.

«Ça commence et ça me motive à écrire d’autres chansons», a indiqué Bérénice Jetté.

Pour les musiciens de 3Dimensions, qui en étaient à leur deuxième participation à la finale, ce prix représente un grand accomplissement d’autant plus qu’il s’agissait de leur dernière prestation en quatuor avec le bassiste Samuel Dupuis qui est maintenant diplômé.

«C’est vraiment le fun parce que […] ce sont des heures et des heures de pratique à la maison. Je pense qu’on s’est amélioré à toutes les fois qu’on a joué […] pour se rendre à ce qu’on est aujourd’hui», a commenté un membre du groupe Mathias St-Amand.

«Honnêtement, je ne pensais pas qu’on allait gagner. On s’est dit on joue et on va avoir le plus de fun possible parce que ça va être la dernière fois qu’on va le faire.»

Chanter sa fierté

Pas Bâdré, qui est apparu sur la scène en brandissant fièrement le drapeau acadien, a mis la main sur quatre prix qui lui permettront de se produire en spectacle dans plusieurs régions de la province. En plus du coup de coeur du public, le quintette a été le grand favori du Pays de la Sagouine, de la Maison de la culture de Shippagan et du Centre des arts la petite église d’Edmundston.

«On est fier, on peut représenter notre école et notre communauté et qu’une place comme le Pays de la Sagouine veule nous avoir et d’être le coup de coeur du public, c’est formidable», a exprimé Yannick Fournier-LeBlanc.

Ils aiment chanter leur histoire et leur culture.

«Vu qu’on vient de Bouctouche, on a vraiment grandi dans tout ce monde avec bien des artistes acadiens, donc on veut montrer la culture de Bouctouche et de l’Acadie au grand public», a partagé Jacem Léger.

Le groupe Mésopotamie: Les Inconnnus de Dieppe a récolté deux récompenses, celles du Gala de la chanson de Caraquet et du Festival Acadie Rock.

Animée par Xavier Lord-Giroux et Lateisha Joncas, la finale, qui a été haute en émotions, a permis aux finalistes d’interpréter chacun deux compositions en français. Amélie Gautreau et Zoé Allain étaient les deux autres finalistes.

La porte-parole du concours, Émilie Landry, qui a offert une courte prestation de trois pièces, a souligné le talent et la passion des jeunes artistes.

«J’ai été épatée. Ils ont tellement de talents. De venir sur scène et oser être qui ils sont, j’ai été émue tout le long à les regarder. C’est tellement une belle expérience et ça m’a ramené dix ans en arrière dans mes souvenirs», a exprimé l’auteure-compositrice-interprète de Campbellton qui a gagné le concours il y a dix ans.

Initiée par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la finale d’Accros 19 était présentée dans le cadre du Festival Acadie Rock.