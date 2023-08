Richard Z. Sirois: un illustre collectionneur de vinyles à Tracadie

L’invité spécial de l’Académie Sainte-famille de Tracadie, le comédien Richard Z. Sirois, a fait d’une pierre deux coups. Auteur d’un récent ouvrage, Le Vinyle de l’insomniaque, il présentait son livre, mardi, au cours d’une soirée littéraire. Le lendemain, il participait à la Journée des collectionneurs… de vinyles.

L’homme est aussi collectionneur. Il compte chez lui entre 4000 et 5000 vinyles. De quoi meubler ses temps libres.

L’Acadie Nouvelle l’a rencontré mercredi à l’Académie Sainte-Famille au milieu des boîtes de disques et des mélomanes.

En entrant dans la pièce où se trouvent les vinyles à vendre, l’auteur de ces lignes aperçoit M. Sirois. Il est attablé. Il nous remarque à son tour et sourit.

Il n’a plus sa moustache des jeunes années. Il porte aussi des lunettes. Il a pris du poids – qui n’en prend pas avec le temps? – et quelques cheveux blancs sont apparus. Sinon, c’est un homme paisible, aimable, sympathique et généreux qui nous a reçus.

Richard Z. Sirois, figure bien connue de la scène québécoise, est comédien, chanteur, animateur de radio. Il a aussi fait partie des groupes humoristiques Rock et Belles Oreilles et Les Bleu Poudre qui ont régalé un large public durant les années 1980-1990.

Aujourd’hui, M. Sirois mène une existence tranquille. Il y a peu, il s’est installé dans la maison familiale, à Matane, devenue vacante lorsque son père décéda en 2018.

Outre qu’il anime une émission quotidienne à la radio (Classique rock, au 95.3 FM, Matane), il a ajouté de nouvelles cordes à son arc: auteur et administrateur de site internet.

En mars 2022, il a en effet publié Le Vinyle de l’insomniaque.

Ici, faisons un saut dans le temps. Souvenons-nous qu’il y eut récemment une pandémie. M. Sirois, confiné comme tout le monde, s’est mis à écrire, un caractère à la fois (sur son téléphone portable), des chroniques qu’il a ensuite diffusées dans l’internet.

Le sujet? les pochettes d’albums. Texte après texte, pochette après pochette, se sont succédé les réflexions, les retours en arrière, les anecdotes.

Un éditeur s’y est intéressé. Il a réuni ces chroniques et les a publiées. Un ouvrage de 320 pages. 320 pages, écrites un caractère à la fois. Ça requiert, pour le moins, du souffle et du doigté!

Le vinyle de l’insomniaque, c’est aussi le nom d’un groupe Facebook créé par M. Sirois. Le principe est simple: les membres affichent une pochette et les autres commentent.

Longtemps, ce groupe ne comptait que 200 à 300 membres, mais l’effet boule de neige a produit une vague d’inscriptions. De quelques centaines, les membres sont passés à 13 000. Et les inscriptions ne dérougissent pas.

«Ça s’est mis [à augmenter] de façon exponentielle. Aujourd’hui, on est plus de 13 000. Il y a plus de 1000 membres en France. Il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Finlandais, des Danois.»

«Une pochette de vinyle, c’est universel, a-t-il ajouté. Tu sais, un disque de Pink Floyd, de Led Zeppelin, c’est universel.»

RBO

Richard Z. Sirois se souvient des débuts de Rock et Belles Oreilles. C’était en 1981. Dans un cours de communication, à l’UQAM, il fait la connaissance de Guy Lepage. Comme l’un et l’autre ont des goûts communs, ils décident de monter une émission de radio: Le Rock de A à Z.

Par association, les deux animateurs font de ces deux lettres des initiales qu’ils insèrent dans leur nom, d’où Guy A. Lepage et Richard Z. Sirois.

L’émission n’a pas encore été diffusée qu’elle change déjà de nom. Une bande dessinée pour enfants sert de référence. Il faudra dorénavant parler de Rock et Belles Oreilles. Assez vite, ce qui ne devait être qu’«un passe-temps de vendredi soir» devient le socle de plusieurs carrières.

Passant ensuite à la télévision, RBO devient l’une des émissions humoristiques les plus écoutées du Canada français.

En 1987, Richard Z. Sirois, qui se voyait moins comédien que chanteur, quitte RBO et se joint aux Bleu Poudre et à l’émission de télé 100 Limite.

Avec du recul, comment conçoit-il son parcours professionnel?

«Je n’ai aucun regret, parce que ça a tellement marché. Lorsque j’étais à l’université, je ne pensais jamais gagner des Gémeaux, des Oliviers, des Félix, des Disques d’or. Ça a marché au-delà de nos espérances.»

Depuis, le temps a passé. En 2023, est-ce que l’image de RBO résonne encore chez les plus jeunes?

«Oui, en partie, beaucoup par les parents et les grands-parents. Il y a des chansons qui continuent à jouer, la plupart de nos compositions ont été de gros succès radio: Le Feu sauvage de l’amour, Ça rend rap, Arrête de boire. Mais notre public cible, notre vrai public, a environ 45 ans.»

Humour mordant

Richard Z. Sirois l’admet sans hésiter: l’humour de RBO était «corrosif». Mais il ne regrette rien. Selon lui, l’époque s’y prêtait bien. Depuis, les choses ont bien changé. Et le monde aussi.

«C’était une belle époque. Il n’y avait pas d’avocat sur les shows de télé, sur les shows de radio. Maintenant, il y a une avocate à Tout le monde en parle, il y a un avocat à l’émission de Jean-René Dufort (Infoman). C’est sûr, on a parfois été loin, mais c’était l’époque, et puis ça faisait du bien, de temps en temps, de critiquer ou de se moquer de la publicité et des vedettes.»

«Il y a eu quelques controverses liées à la religion. Deux ou trois fois, on a eu à s’expliquer. On ne s’est jamais excusé.»

À la lumière des récentes poursuites judiciaires qui ont visé l’humoriste Mike Ward, est-ce que l’humour de RBO pourrait encore aller sans conséquence?

«Je ne sais pas, avec notre matériel, si l’on aurait été poursuivis, a-t-il répondu. On allait loin, mais on n’a pas de regrets. C’était ça l’époque. On avait rarement des commentaires négatifs parce que les gens qui nous aimaient nous écoutaient. Les autres ne nous écoutaient pas.»

«Maintenant, les gens écoutent pour haïr. Je regarde quelquefois le Facebook de Tout le monde en parle. C’est effrayant. Il y a des gens qui écrivent: « Guy, je te regarde chaque semaine: t’es minable! »»

« Mais… fais autre chose! écoute-le pas! a ajouté Richard Z. Sirois comme s’il s’adressait aux critiques. L’émission, ne l’écoute pas si tu la trouves mauvaise ».»