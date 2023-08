Pays de la Sagouine: un spectacle du 15 août télévisé animé par Annie Blanchard

C’est sur la scène de l’île-aux-Puces au coeur du Pays de la Sagouine que sera présenté le grand spectacle du 15 août télévisé. La codirectrice artistique Monique Poirier et l’animatrice Annie Blanchard promettent des célébrations chaleureuses et conviviales qui mettront en vedette plus d’une vingtaine d’artistes des quatre provinces atlantiques, dont le groupe Salebarbes dans une captation du Festival acadien de Caraquet.

Contrairement à bien des spectacles de la Fête nationale de l’Acadie à grand déploiement devant d’immenses foules, cette fois, l’ambiance sera plus intime, l’Île-aux-Puces pouvant accueillir entre 1800 et 2000 personnes. Monique Poirier explique qu’ils ont choisi des artistes qui peuvent embarquer dans cette dynamique de proximité avec les gens, tout en représentant l’ensemble de l’Acadie.

«On voulait un mélange de chansons que les gens reconnaissent parce que le 15 août c’est un petit peu comme Noël. On dirait qu’il y a certaines chansons ou une catégorie de chansons qu’on a vraiment envie d’entendre le 15 août. On voulait aller chercher cette musique-là et aussi faire place à de la nouveauté, la jeunesse et du contemporain», a expliqué Monique Poirier qui assure la codirection artistique avec Jac Gautreau.

Le spectacle sera aussi l’occasion de faire un clin d’oeil à l’oeuvre du poète et parolier Gérald Leblanc, natif de Bouctouche.

«Il y aura beaucoup de collaborations, des artistes qui vont faire des choeurs les uns avec les autres, il y a de la danse et des premières collaborations.»

Huit comédiens du Pays de la Sagouine (Luc LeBlanc, Kit Goguen, Véronique Hébert, Mélanie LeBlanc, Émilien Cormier, Marc-André Robichaud, Solange LeBlanc et David Losier) formeront le choeur de l’Île-aux-Puces. Au-delà de la vitrine importante pour le Pays de la Sagouine en étant l’hôte du spectacle télévisé, les producteurs ont voulu faire de la place à d’autres festivals. En effet, des captations du quintette Salebarbes qui a offert trois concerts à guichets fermés au Festival acadien et du trio Écarlate au Festival Acadie Rock figurent au programme.

«On trouvait que c’était important que ce que les gens reçoivent à la télévision, oui c’est du Pays de la Sagouine, mais c’est plus large que ça», a commenté Monique Poirier.

Une première pour Annie Blanchard

Annie Blanchard qui animera pour la première fois un spectacle du 15 août reçoit cette invitation comme un immense cadeau.

«Chaque fois dans ma carrière que j’ai participé au spectacle télévisé du 15 août, ça vient toujours me chercher. Y a toujours quelque chose de bien spécial dans tout ça. C’est quelque chose de gros. Pour moi, cette année, de me faire inviter en tant qu’artiste et animatrice, c’est une très belle marque de confiance. J’ai énormément de gratitude de pouvoir vivre ça avec eux.»

Si elle est avant tout une chanteuse, Annie Blanchard a tout de même une certaine facilité à s’exprimer et à parler aux gens avec authenticité avec une bonne dose d’humour. C’est un peu pour cette raison que les producteurs sont venus la chercher.

«[…] Ça va être vraiment basé sur la chaleur humaine, la proximité avec le monde. Le Pays de la Sagouine c’est ça, c’est rempli d’amour, ces gens-là sont extraordinaires et les personnages du pays sont attachants.»

Elle sera accompagnée sur scène de son fidèle complice, Maxime Landry, un Acadien de la Beauce qui vivra son premier 15 août en Acadie. Elle est fébrile à l’idée de se retrouver sur la scène comme animatrice.

«C’est super de sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps. On a besoin de ça dans notre métier. Je suis tellement bien encadrée. J’ai Jac Gautreau qui est là avec moi, nous avons travaillé sur les textes d’animation. […] On est prêt et j’ai très hâte.»

La chanteuse originaire de Maisonnette participera aussi à quelques numéros pendant la soirée.

«Nous avons vraiment misé au niveau musical sur les grands classiques, nous allons rendre hommage à nos grands piliers et nos grands pionniers de la musique acadienne. J’en parle et j’en ai des frissons. Ça va être un bel équilibre entre les plus vieux et les plus jeunes.»

Parmi les artistes en spectacle, on retrouve Joseph Edgar, Bryan Poirier, Sirène et Matelot, Izabelle Ouellet, Paul Hébert, Christian Kit Goguen, Vickie Deveau, Mylène Comeau, Christiane Thériault et Marie-Andrée Gaudet, le tout sous la direction musicale de François Émond.

Une grande fête populaire sera présentée pendant la journée au centre-ville de Bouctouche. Le tintamarre partira du centre-ville à 15h pour se diriger vers l’Île-aux-Puces où les personnages du Pays de la Sagouine les accueilleront avec le frolic traditionnel du 15 août. Le groupe Mainlanders sera en prestation avant le spectacle télévisé qui commencera à 20h30 et qui sera diffusé à compter de 21h sur les ondes de Radio-Canada.

Nouvel album

C’est le 8 septembre que sortira le deuxième album Le country de nos idoles d’Annie Blanchard et Maxime Landry. Ce nouvel opus se veut la suite de Jolene and the Gambler (un hommage à Dolly Parton et Kenny Rogers) paru l’année dernière. Cette fois, l’album sera en français et en anglais.

«Dans notre spectacle qu’on roule depuis presque un an déjà, on a ajouté un segment où on rend hommage à ces artistes country et ces pionniers (René Martel, la famille Daraîche, Patrick Norman) qu’on a eu la chance de côtoyer dans la vie.»

Le duo sera en tournée au moins jusqu’à l’automne 2024 avec ce spectacle.