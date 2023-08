L’histoire du cimetière perdu de Shemogue retrouvée grâce au théâtre

Le Théâtre ambulant Sud-Acadie part à la recherche d’un cimetière irlandais dans la forêt de Shemogue avec la pièce bilingue Perdu et retrouvé – Lost and found, écrite par Mélanie Léger et les historiens Thomas Hodd et Claude Léger, mise en scène par Stacy Arseneault.

En passant par Shemogue dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, il y a peu de chance d’apercevoir le cimetière qui est caché dans la forêt, n’étant plus visible de la route. Le site a été en quelque sorte abandonné, puisqu’il n’est plus entretenu. Les tombes sont toujours là, mais le terrain n’est plus accessible.

Joanne LeBlanc Skyrie de la Société culturelle Sud-Acadie a eu envie de redonner vie au patrimoine et l’histoire de ce cimetière un peu perdu en créant une pièce de théâtre. D’ailleurs le Théâtre ambulant Sud-Acadie présente depuis trois ans des œuvres théâtrales autour de cimetières patrimoniaux. Après ceux de Barachois et Haute Aboujagane, c’est au tour de celui de Shemogue d’inspirer une œuvre dramatique qui sera présentée en plein air.

«La différence avec ce cimetière c’est que c’est un cimetière irlandais et non un cimetière d’Acadiens.» D’où l’idée de créer une pièce bilingue.

Chaque fois, les dramaturges s’inspirent des inscriptions sur les stèles funéraires ou de récits liés aux cimetières pour écrire leurs textes, permettant ainsi de découvrir les histoires qui se cachent derrière les tombes. Cette fois, ils sont partis de la tombe de soldats et de l’histoire d’une jeune Acadienne, Claire, qui vivait à Shemogue. Lorsqu’elle était enfant, elle est tombée dans une fosse endommagée par le temps.

«Nous sommes allés découvrir les tombes, il y a entre autres une tombe d’un soldat, de la famille McMorris. Nous avons réuni deux historiens Thomas Hodd et Claude Léger qui ont tous les deux écrit des histoires et fait des recherches sur la Première Guerre mondiale. On a fait appel à Mélanie Léger pour définir le rôle de la famille de la petite Acadienne», a expliqué Joanne LeBlanc Skyrie.

Des pierres tombales de la famille McMorris dans le cimetière de Shemogue. – Gracieuseté La pierre tombale d’Arthur McMorris dans le cimetière de Shemogue. – Gracieuseté

L’autrice Mélanie Léger qui collabore pour la première fois à un projet théâtral avec son père Claude Léger, auteur de plusieurs ouvrages historiques, a été fascinée par l’histoire du cimetière perdu de Shemogue.

«C’est une histoire qui est fascinante. On entend parler de ces cimetières, on sait qu’ils existent et j’avais devant moi un exemple concret et l’idée de faire un projet autour de ce cimetière m’a vraiment intriguée», a confié l’autrice de Moncton.

Mélanie Léger a utilisé l’entrevue avec Claire, aujourd’hui une adulte, comme matière première pour l’écriture de sa portion du texte qui aborde aussi l’histoire de la région et de sa famille. C’est le point de départ de la pièce et un peu le fil conducteur du récit qui est repris par les autres auteurs. Ceux-ci présentent le parcours de deux soldats qui ont vraiment existé.

«On part aussi dans l’imaginaire, c’est du théâtre, donc j’ai aussi essayé d’imaginer l’effet que ça aurait pu avoir sur elle (Claire), les réflexions qui auraient émergé chez elle.»

La distribution réunit les comédiens Bianca Richard, Diane Richard, Frédéric Melanson et Jamie Cordes. Mélanie Léger qui a travaillé sur divers projets de nature historique, s’intéresse à l’histoire.

«Je pense qu’on a aussi ces traditions-là en Acadie, ce rapport avec le passé et de le théâtraliser afin de s’en servir des fois pour passer des messages actuels et avoir une réflexion sur aujourd’hui. Le projet de Joanne c’est vraiment de revaloriser des régions et des lieux qui sont là […] donc ça me fait découvrir aussi ces espaces autrement….»

La Société culturelle Sud-Acadie présente des pièces de théâtre chaque année dans des lieux différents qui reflètent le patrimoine qui les entoure. Le projet qui est bien en vie se poursuivra en 2024.

Comme le cimetière de Shemogue est inaccessible, la pièce sera présentée sous un chapiteau sur le site de la Chapelle Musée de Shemogue. Construite sur les lieux de l’ancienne église centenaire de Shemogue, qui a été détruite par les flammes en 2021, la chapelle sera inaugurée officiellement le 20 août à 14h. La pièce est présentée à trois reprises pendant la fin de semaine : samedi à 11h et 14h et dimanche à 15h.