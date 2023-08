Un bilan positif pour le Festival de danse en Atlantique

Les organisateurs du 18e Festival de danse en Atlantique à Moncton dressent un bilan positif, notant une augmentation de la fréquentation aux activités.

Au lendemain du spectacle de clôture Danse en Fête qui a fait salle comble, la directrice artistique Chantal Cadieux rayonnait. Elle estime que plus de 1500 personnes ont assisté aux différentes activités du festival ayant mis en vedette une quarantaine d’artistes de la danse de divers horizons.

«Je suis vraiment contente dans le sens qu’il y a eu une bonne fréquentation et une augmentation pour toutes nos activités. Ce ne sont pas de gros chiffres comme un festival de bière, mais avec les effectifs que j’ai je suis très satisfaite», a-t-elle déclaré en entrevue.

Le spectacle hors du commun La Goddam Voie lactée de la compagnie de danse contemporaine Mayday a été présenté à guichets fermés. Chantal Cadieux se réjouit d’avoir réussi ce pari avec une œuvre contemporaine aussi étonnante et éclatée qui conjugue plusieurs formes d’art. Un moment marquant du festival sur le plan artistique.

«On est un peu abasourdi, on est comme bouche bée, il y a des moments d’attente et on se fait surprendre. Il faut voir ce spectacle pour arriver à avoir de nouvelles expériences et de voir que l’art n’a pas de limite où ça peut nous amener. Je suis contente de l’avoir présenté. Les artistes étaient très contents d’être venus au festival», a exprimé la directrice en parlant de ce spectacle.

Des artistes de la danse de divers horizons se sont produits au Festival de danse en Atlantique. – Gracieuseté: Annie France Noël Le Festival de danse en Atlantique a mis en vedette plus de 40 artistes. – Gracieuseté: Annie France Noël

La décision de réduire la durée du festival à cinq jours a contribué à son succès, estime la directrice. La programmation incluant des séances de cinéma, des spectacles en plein air, des ateliers de découvertes et spectacle en salle a été bien reçue, au dire de Chantal Cadieux. Elle aurait souhaité que les artistes à l’affiche du festival puissent rester pour l’ensemble des activités, afin de créer davantage d’échanges et de rencontres, mais faute de budget, cela a été impossible pour cette année.

Celle qui cherche à démocratiser la danse trouve formidable d’avoir pu offrir une grande variété de styles de danse, comme en témoigne le spectacle Danse en Fête.

«Je pense que d’éduquer le public sur les variations de la danse a vraiment fonctionné parce que j’ai eu beaucoup de commentaires à ce niveau. Différentes cultures dansent différemment et tout le monde peut avoir accès au corps en mouvement», a-t-elle ajouté.

Le Festival de danse en Atlantique s’est déroulé du 10 au 15 août.