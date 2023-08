Bilan du 12e Festival Acadie Rock: plusieurs moments marquants

Après neuf jours d’activités ayant attiré environ 8000 personnes, les organisateurs du Festival Acadie Rock à Moncton dressent un bilan très positif. Des moments forts ont marqué ce 12e rendez-vous multidisciplinaire axé sur la diversité et la relève.

Au lendemain de la clôture du festival, le directeur général Éric Cormier s’est dit extrêmement satisfait de l’achalandage et du déroulement de l’événement qui a mis en lumière des artistes de la relève et de l’Acadie. Quelques spectacles à la Salle Bernard-LeBlanc ont affiché complet tels que les concerts de P’tit Belliveau et VioleTT Pi et la Soirée de poésie Gérald-Leblanc. Plusieurs salles étaient bien remplies, notamment pour le Fricot Show qui a été une soirée magique.

«Nous avons eu de beaux publics sur nos sites, de belles salles. […] Même les partenariats comme l’Acadie country au Pays de la Sagouine, il y avait environ 1200 personnes», a affirmé Éric Cormier.

Avec près de 70 artistes en spectacle dans diverses disciplines, le festival a permis aussi de faire plusieurs découvertes par le biais de la vitrine sur la relève musicale. Le directeur général se réjouit du succès de la série de spectacles SiriusXM consacrée aux musiciens émergents. Un volet qu’il entend poursuivre dans le futur.

«Ça a été de belles découvertes, ça a donné la chance à de jeunes musiciens de jouer dans des contextes professionnels. Pour nous, c’est super important, puis c’est définitivement un volet qu’on veut garder pour la suite.»

Le grand spectacle du 15 août a attiré environ 4000 festivaliers au Parc Riverain, d’après les estimations des organisateurs. Animé par Rose Beef, Chiquita Mère, Barbra Wire et Sami Landry, le spectacle a mis en vedette Les Hôtesses d’Hilaire, Écarlate, Cédric Watson, Lou-Adriane Cassidy et Baie avec quelques invités surprises dont Les Hay Babies, le groupe Messe et Kevin McIntyre.

«Il y a beaucoup de gens qui ont fait les deux spectacles à Dieppe et Moncton.»

Éric Cormier ajoute qu’il y a eu une belle participation au Menu de Backyard avec de beaux menus.

«C’était vraiment une belle édition, les artistes étaient très contents. L’équipe a travaillé fort et on est super content. Nous avons eu de très bons commentaires du public et des artistes qui ont participé. On entend que du positif.»

Le Fricot Show au Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Annie France Noël Kanen en spectacle au Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Jacques Cormier Le spectacle du 15 août a attiré une bonne foule. – Gracieuseté: Jacques Cormier Quelques artistes sur la scène du spectacle du 15 août au Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Jacques Cormier

Les organisateurs du festival entendent maintenir une programmation axée sur la diversité et la parité. Les activités se sont bien déroulées. Aucun incident n’a été rapporté. La nouvelle brigade «grenouille» de bénévoles a connu de bons résultats, au dire d’Éric Cormier. Arpentant les sites du festival, les bénévoles vêtus de chandails roses et de chapeaux vert grenouille avaient pour but d’assurer la sécurité des festivaliers et d’offrir de l’aide aux personnes (particulièrement les femmes et les minorités) pouvant se sentir menacées.

Le temps parfois pluvieux a obligé les organisateurs à déplacer certains spectacles à l’intérieur, dont celui d’ouverture et de la série émergente. Mais malgré tout, ces spectacles ont eu lieu comme prévu, assure le directeur général.