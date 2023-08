Une tournée de rêve pour Isabelle Cyr et Yves Marchand

De retour d’une «tournée de rêve» en Bretagne et en Normandie, Isabelle Cyr et Yves Marchand s’apprêtent à transporter la magie du spectacle Pays d’abondance au Phare de Miscou jusqu’en Turquie.

Avec son compagnon de vie et complice de scène, Isabelle Cyr s’est produite, entre autres, au Festival de Paimpol en Bretagne, l’un des plus gros festivals de chants de marin en Europe avec au-delà de 125 000 visiteurs. Isabelle Cyr qualifie l’expérience d’unique et de merveilleuse. L’auteure-compositrice-interprète compte bien faire revivre un peu de cette magie au public de Miscou dans la Péninsule acadienne. Tout comme pour le Festival du Chant de marin de Paimpol, le duo ajoutera quelques pièces qui évoquent la mer.

«C’est dans la continuité de cet esprit-là puisqu’on s’en va dans un phare. Voir les résonances de ce spectacle-là après les avoir faits sur les quais à Paimpol, ça va être magique de pouvoir le représenter au Phare de Miscou», a exprimé l’artiste en entrevue.

La chanteuse se réjouit de se retrouver à nouveau en concert dans le phare historique de l’île Miscou.

«[…] Tu joues comme dans un bateau parce que tu entends le phare craquer et quand il fait beau, Sandra Le Couteur ouvre la porte en arrière, on voit alors la mer pendant qu’on joue. On ne peut pas recréer ce feeling dans une salle, ça n’existe que dans un phare. Et ça c’est la beauté et la trouvaille de Sandra Le Couteur d’avoir créer une salle de spectacle avec ce phare-là, quelle idée de génie!»

Accueil chaleureux

Isabelle Cyr et Yves Marchand ont offert trois représentations de Pays d’abondance au festival de Paimpol. Un concert qui a résonné dans le coeur des Bretons, constate l’artiste. Ce festival accueille aussi de grands navires anciens de partout dans le monde, ce qui fait en sorte que la population de la petite municipalité augmente considérablement.

«C’est complètement fou, mais c’est extraordinaire parce qu’on rencontre des gens de partout et on entend toutes les langues sur le quai. […] Dans le port, il y a trois quais majeurs et pour aller d’une scène à l’autre, ils nous trimballaient en bateau parce qu’on ne pouvait pas passer à travers la foule avec tous nos instruments, c’était trop risqué. Ça a été unique pour nous et ç’a été merveilleux parce que la réception du spectacle a été formidable.»

Le duo a présenté son spectacle Pays d’abondance également dans un formule ciné-concert avec le documentaire Racines, diaspora et guerre de Phil Comeau dans deux autres festivals, dont celui de la Semaine acadienne en Normandie. La chanteuse a été très émue de l’accueil du public qui n’était pas nécessairement conquis d’avance.

«Les gens étaient tellement émus, touchés par cette histoire-là, le côté très humain résonne beaucoup et ça a été pour moi un cadeau. […] Ça a fini notre tournée de cinq concerts en France de façon très marquante.»

Créé en 2010, Pays d’abondance explore la thématique du sentiment d’appartenance à un peuple, en revisitant la musique traditionnelle acadienne et les poètes québécois, avec quelques chansons originales de chacun des artistes. Avec les années, le spectacle a évolué et il s’est peaufiné, note la chanteuse et pianiste.

«C’est vraiment un spectacle, ce n’est pas juste un tour de chant, on raconte une histoire à travers les chansons, il y a les monologues, les interventions qui évidemment on adapte selon où l’on joue et pour qui on joue.»

Yves Marchand et Isabelle Cyr présentent le spectacle Pays d’abondance. – Gracieuseté Isabelle Cyr et Yves Marchand présentent le spectacle Pays d’abondance. – Gracieuseté

Vers la Turquie et la France

Isabelle Cyr et Yves Marchand s’envoleront le 13 septembre pour la Turquie où ils sont invités par l’ambassade et le Consul du Canada à Istanbul à donner quelques concerts dans le contexte du Mois de la Francophonie. Cette mini-tournée d’abord prévue en mars dernier a été reportée en raison des tremblements de terre. Ce sera une première pour le duo.

«En Turquie, on adapte le spectacle parce qu’on sait qu’on va être devant un public qui est surtout francophile, pas nécessairement francophone. On fait quelques variantes.»

Si Pays d’abondance reçoit un aussi bel accueil du public depuis autant d’années, c’est que c’est un spectacle intemporel qui ne dépend pas des modes, estime l’artiste.

Après la Turquie, le duo est invité à nouveau en France pour une tournée d’une vingtaine de spectacles de la mi-novembre jusqu’en décembre. Isabelle Cyr prépare aussi la direction artistique d’un événement au Salon du livre de Dieppe et des Éloizes qui se tiendront en mai 2024 à Shediac.

Le spectacle Pays d’abondance est présenté le 26 août à 19h30 au Phare de Miscou.