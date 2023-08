YQM Country Fest: près de 25 000 spectateurs sont attendus

Les préparatifs vont bon train sur le site MusiquArt à Dieppe en vue du 2e YQM Country Fest qui accueillera de grands noms de la musique country américains et canadiens devant une foule qui pourrait atteindre 25 000 personnes. Une scène communautaire est également aménagée pour assurer une présence d’artistes acadiens.

Depuis quelques jours, une centaine de travailleurs s’affairent sur le site MusiquArt. On peut déjà apercevoir la grande scène de 100 pieds qui prend forme, ainsi que les structures pour l’éclairage et la sonorisation. Des chapiteaux ont été érigés afin d’abriter les stands de nourriture et de boisson, ainsi que l’espace VIP. Le site est déjà clôturé.

«Les préparatifs vont très bien. Nous sommes sur le site, on a une pleine équipe pour la semaine», a affirmé en entrevue le promoteur du festival Sam Bourgeois.

Le Festival country qui se déroulera du 24 au 26 août mettra en vedette 15 artistes et groupes dont les vedettes Morgan Wallen, Keith Urban et Thomas Rhett. La grande majorité des chanteurs proviennent des États-Unis, trois groupes étant du Canada. Certains de ses artistes ne se sont jamais produits au Canada atlantique.

«On a des groupes, on a des hommes, des femmes, un peu de tous les styles, de tous les genres pour essayer de plaire à tout le monde le mieux possible.»

Devant se tenir d’abord sur deux jours, une troisième journée s’est ajoutée au festival avec la venue de Morgan Wallen. Sam Bourgeois qui est un grand amateur de country souligne que Morgan Wallen figure parmi le top 3 des tournées mondiales cette année.

«C’est la première fois qu’il vient au Canada atlantique, on a Keith Urban qui est une légende de la musique country qui est déjà venu parmi nous et qui est un favori de plusieurs amateurs. Thomas Rhett a 20 hits numéro un, c’est un gros nom de la musique country dans les dix dernières années et lui aussi c’est sa première fois au Canada atlantique.»

Cette deuxième édition du festival a été un peu plus facile à planifier, mentionne le promoteur.

«Ce qui est le fun, c’est que les artistes savent à propos de notre festival. Il y a même des artistes qui nous appellent déjà pour venir éventuellement au festival. Ça vient un peu moins compliqué à planifier.»

Le site MusiquArt prend forme en vue du Country Fest. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La grande scène en construction sur le site MusiquArt à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Des travailleurs à l’oeuvre sur le site MusiquArt. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Des travailleurs à l’oeuvre sur le site MusiquArt à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Impact

La ville de Dieppe attend entre 20 000 et 25 000 personnes sur le site de MusiquArt. L’administration municipale a signé une entente de deux ans avec le promoteur pour 2023 et 2024, a fait savoir le directeur du développement communautaire de Dieppe, Denis M. LeBlanc. Si tout va bien, il devrait y avoir de nouveau un festival l’année prochaine. La Ville fournit ainsi des ressources humaines pour le nettoyage et certaines installations comme les clôtures et autres petits équipements.

La cité acadienne est également responsable des coûts de la GRC afin d’assurer la protection du public. M. Le Blanc estime à 135 000$ la contribution de la ville en service et main-d’œuvre, ainsi que des coûts directs de 100 000$.

Sans avoir les chiffres exacts puisqu’une étude d’impact économique externe est en cours, M. LeBlanc note que les retombées sont importantes pour la région du sud-est. Ils savent déjà que des hôtels se remplissent jusqu’à Miramichi et Fredericton. Les commerces de Dieppe et Moncton risquent d’être fort achalandés et la circulation sur les routes sera certainement plus intense.

«On sait que les gens viennent d’un peu partout. La participation est diversifiée au niveau des régions. Ça ajoute de la vie à la ville et les gens sont au rendez-vous.»

Des travailleurs à l’oeuvre près de la grande scène sur le site MusiquArt à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le site du YQM Country Fest. On peut avoir un aperçu de la grande scène en construction. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les travaux avancent sur le site MusiquArt en vue du YQM Country Fest. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une vitrine pour les artistes locaux

Cette année, la ville de Dieppe a décidé de prendre en main le volet local de l’événement afin d’assurer une présence francophone. En 2022, les artistes acadiens prévus à la programmation du Country Fest, ont été retirés de l’événement à quelques jours du festival pour des questions logistiques. Cette fois, Denis M. LeBlanc assure que les artistes donneront leur spectacle. Située près de l’entrée et des vendeurs de nourriture, la scène communautaire (plus petite que la principale) est déjà aménagée pour les concerts des trois artistes locaux: The Mainlanders, Jacques Comeau et Laurie LeBlanc.

«On a eu de bonnes conversations avec le promoteur qu’on pouvait le faire cette année […]. On le prend en main (en 2022, c’était la responsabilité du promoteur) et on va le réussir. Le promoteur nous alloue un espace sur le site. Il y a une belle collaboration à ce niveau-là.»

Les artistes se produiront en spectacle dès l’ouverture des portes à 13h jusqu’à 15h, juste avant le début du spectacle sur la grande scène. Selon M. LeBlanc, présenter les artistes locaux sur la scène principale aurait été complexe.

«Dans l’industrie, il y a de plus gros festivals qui le font, mais ça prend quand même une réputation bien établie. Si on compare à Cavendish ou à d’autres festivals, ils n’ont pas été capables de le faire les premières années eux non plus. À un moment donné, c’est au choix des promoteurs et des gérants d’artistes de décider qui peut jouer sur la scène.»

«Nous pensions quand même important d’avoir une vitrine pour les artistes locaux. On a trois groupes qui sont excités de venir jouer sur le site de YQM. Il va y avoir 20 000 personnes qui vont avoir la possibilité de les écouter. C’est de l’autre côté sur le site, mais c’est quand même un bon endroit. Les gens doivent avoir un billet pour le spectacle pour y assister.»

Le directeur ajoute que de grands festivals comme Lasso à Montréal ont toujours une deuxième scène pour les artistes locaux.

Il reste encore quelques billets (passe de trois jours) pour le YQM Country Fest.