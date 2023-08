Exposition d’Indu Varma: des œuvres porteuses d’espoir

Avec ses œuvres aux couleurs vives rassemblées dans une exposition à Moncton, l’artiste multidisciplinaire Indu Varma cherche à transmettre un message d’espoir.

Exposées à la Bibliothèque publique de Moncton, ses peintures reflètent cette espérance à la base de l’existence.

«On sait qu’il y a toujours des défis, des luttes, des moments décourageants ainsi que des succès dans la vie. Comment peut-on survivre à tout cela? C’est l’espoir, c’est l’espérance pour les jours meilleurs à venir qui nous donne le courage de continuer aujourd’hui […]”, a exprimé Indu Varma en entrevue lors du vernissage de son exposition.

«Je voulais faire quelque chose qui nous apportera de l’inspiration et de l’optimisme», a-t-elle poursuivi.

Intitulée L’espoir éternel, sa collection rassemble une vingtaine de peintures et d’œuvres aux techniques mixtes, combinant collage et acrylique sur toile.

Après sa retraite de l’enseignement dans les écoles de la région de Sackville, l’artiste d’origine indienne a entrepris un baccalauréat en arts visuels à l’Université de Moncton. Elle a reçu son diplôme en 2016 et depuis, elle pratique son art à temps plein.

«J’ai toujours aimé dessiner et peindre», raconte-t-elle.

Elle a présenté des expositions solos et participé à des expositions de groupe dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick.

Cette exposition rassemble des œuvres réalisées au cours des dernières années. Chaque tableau a une thématique liée à l’espoir et au courage. Le tableau Spread your wings (Déploie tes ailes) représente un peu l’histoire de l’artiste.

«Quand j’ai commencé à faire mes études à l’Université de Moncton, je n’avais pas une bonne connaissance de la langue française et pour moi, c’était vraiment aller à l’extérieur de ma zone de confort et c’était audacieux, donc les couleurs vives parlent du courage, de la détermination, la persévérance et l’espérance, exactement ce qu’il faut avoir quand on déploie ses ailes.»

Son oeuvre Planting Hope qui mixe les techniques symbolise l’optimisme. Alliant peintures figuratives et abstraites, Indu Varma n’aime pas se restreindre à un seul style, préférant explorer différentes techniques et approches. Certains de ses tableaux ont beaucoup de textures.

Son exposition L’espoir éternel est en montre jusqu’au 31 août. Elle présentera aussi une exposition à la Bibliothèque de Riverview cet automne.