Une blague qui tourne au cauchemar pour Julien Dionne

Une affiche promotionnelle d’une humoriste fictive créée par Julien Dionne pour une soirée de stand-up à Gatineau se trouve au coeur d’une controverse. L’humoriste originaire de Scoudouc qui anime et produit ces spectacles hebdomadaires soutient qu’il a voulu faire une blague en réponse aux messages négatifs du collectif féministe «@pasdefillesurlepacing» qu’il juge injustes.

Sur l’affiche en question apparaît une femme humoriste nommée Sonia Bélanger alors qu’elle n’existe pas dans la réalité. Elle n’est donc jamais montée sur la scène du Troquet. Julien Dionne explique qu’il a inventé cette image à l’aide de l’intelligence artificielle pour faire une blague et narguer un peu le collectif féministe. Une affiche qui a soulevé de l’indignation.

Les créatrices du collectif dénoncent le boys club en humour et encouragent les diffuseurs à faire plus d’efforts pour programmer des femmes.

Depuis près de deux ans, l’humoriste anime, produit et sélectionne des artistes pour des soirées de stand-up hebdomadaire au bar le Troquet au centre-ville de Gatineau. Il assure qu’il programme souvent des femmes même que certaines soirées, elles étaient plus nombreuses que les hommes, mais ce n’est pas toujours le cas. C’est arrivé qu’il n’y ait pas de femmes dans la distribution.

«C’est impossible d’avoir une femme sur tous les shows, surtout dans mon cas où c’est chaque semaine parce qu’il y en a juste pas assez. Il y en a beaucoup moins que les hommes. Moi je suis en région. À Montréal, c’est plus souvent parce qu’elles sont toutes là», a expliqué en entrevue Julien Dionne.

Chaque semaine, il programme deux têtes d’affiche et deux premières parties. Il invite des artistes qu’il connaît, des amis, des collaborateurs et des gens avec qui il travaille.

«Dans ça, il y a beaucoup de femmes que je programme, mais je ne suis pas dans toutes les petites soirées, je ne connais pas toutes les diplômées de l’École nationale de l’humour, je ne sais pas qui sont toutes les femmes humoristes. Honnêtement, je n’ai pas le temps. […] Moi j’anime, je programme et je suis un humoriste à temps plein. Mon booking est souvent fait à la dernière minute.»

Le collectif derrière la page Instagram @pasdefillesurlepacing publie régulièrement des affiches de spectacles avec une distribution entièrement masculine, afin de dénoncer cette situation, provoquant parfois des messages assez négatifs sur les médias sociaux.

Des proportions inattendues

La situation s’est envenimée lorsque le collectif a découvert le canular. Si l’on se fie aux propos qui ont circulé sur les médias sociaux, la plaisanterie n’a pas été appréciée par tous, voyant dans ce geste un stratagème pour réduire les critiques si bien que l’humoriste a été la cible de messages haineux et de menaces virulentes. On l’a qualifié, entre autres, de misogyne, d’homme blanc toxique et de toutes sortes de noms pas très flatteurs. Julien Dionne qui est marié à une femme humoriste soutient qu’il respecte les femmes, les adore et les trouve très drôles.

La blague a donc pris des proportions inattendues, si bien que son gérant l’a laissé tomber et qu’il a dû annuler un spectacle à Laval en raison des nombreuses menaces le ciblant directement. On lui a même prêté de fausses intentions laissant entendre qu’en créant cette humoriste fictive, il voulait éviter de programmer des femmes dans ses spectacles. L’humoriste qui a pratiquement refusé toutes les demandes d’entrevues des médias précise que cette opinion est très loin de la réalité.

«Ce n’est pas vrai, je n’ai remplacé personne avec ça, c’est quand je ne réussissais pas à trouver de femmes.»

Julien Dionne qui ne regrette pas son geste, n’a pas l’intention de s’excuser.

«Je ne veux pas me faire intimider à changer mes sensibilités en humour. Ça tombe tout sous le parapluie de l’humour, pis les gens oublient ça, qu’on trouve la blague drôle ou pas.»

Toute la semaine, il a reçu des messages d’insultes, sa femme s’est faite aussi harceler.

«C’est rendu à un niveau où je n’aurais jamais imaginé où ce serait rendu. C’est du venin, c’est toxique, du poison, de la haine», a confié l’artiste qui se dit un peu affecté sur le plan psychologique par cette situation.

Julien Dionne affirme qu’il appuie le message du mouvement «@pasdefillesurlepacing», mais qu’il dénonce vivement leurs stratégies.

«Il y a certainement de la discrimination envers les femmes dans l’industrie. Je ne vais pas le nier, c’est une vérité et c’est quelque chose qu’il faut travailler dessus, mais l’approche d’intimidation […], ce n’est pas la bonne approche.»

L’artiste acadien a reçu des appuis d’autres humoristes. Il ajoute que le bar le Troquet le soutient à 100% et qu’il continuera de présenter ses soirées d’humour. D’ailleurs la prochaine soirée ce jeudi affiche complet.