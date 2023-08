Public à la baisse: l’Été musical de Barachois en péril

Face à l’effritement de l’auditoire, l’Été musical de Barachois pourrait bien en être à sa dernière saison dans sa formule actuelle. Les organisateurs amorcent une réflexion sur l’avenir de cette série de musique classique qui existe depuis 43 années.

Les pianistes acadiens Julien LeBlanc et Pierre-André Doucet assurent bénévolement la direction artistique de l’Été musical de Barachois depuis 12 ans. Ils avaient repris le flambeau à la suite du départ de l’ancien directeur artistique Normand Robichaud.

Les deux artistes qui étaient en début de carrière à cette époque tenaient à assurer la continuité de cette série classique estivale, seule du genre au Nouveau-Brunswick. À leur arrivée, ils ont donné un nouveau souffle au projet, en apportant quelques nouveautés et en bonifiant la programmation.

Or, depuis la pandémie, la série peine à retrouver son public, et ce, malgré la qualité des concerts, soutient Julien LeBlanc. La dernière saison a été plutôt désastreuse, se désole-t-il.

«Depuis deux ans, le public est vraiment à la baisse comparativement aux chiffres qu’on avait avant la pandémie. Et jusqu’à l’an dernier, ça pouvait aller parce que nous avions des aides gouvernementales qui nous permettaient de compenser le manque à gagner à la billetterie, mais là cette année, on est vraiment de retour comme avant, donc on espérait que le public serait beaucoup plus au rendez-vous, malheureusement ça n’a pas été le cas», a expliqué en entrevue Julien LeBlanc.

Seuls deux des 10 concerts de la 43e saison ont attiré un auditoire jugé satisfaisant par les organisateurs. La salle de spectacle Viola-Léger de l’Église historique de Barachois qui peut accueillir un peu plus de 200 spectateurs s’est retrouvée souvent au 2/3 vide. Certains concerts ont attiré une trentaine de personnes. Pour arriver à payer les dépenses de production et les cachets d’artistes, ils ont besoin des recettes de la billetterie.

«Quand on ne fait pas un petit peu d’argent avec la vente de billets, même avec les subventions qu’on obtient, ça devient difficile de garder la tête au-dessus de l’eau. En plus, c’est toujours un peu gênant quand on reçoit des artistes de l’extérieur de les faire jouer dans des salles presque vides. On est déçu pour eux aussi.»

L’été musical reçoit environ 60% de son financement des gouvernements, 10% de dons du public et d’organismes et, espère-t-on, 30% de la billetterie. En plus de la baisse du public, quelques imprévus dont les difficultés de logement pour les élèves de l’Académie ont contribué à accroître les dépenses, laissant les organisateurs dans une situation financière fragile.

Julien LeBlanc attribue la diminution de l’assistance à plusieurs facteurs. Le changement des habitudes des consommateurs depuis la pandémie, le vieillissement du public et la croissance de l’offre culturelle figurent parmi les facteurs. Le pianiste pointe du doigt aussi l’éducation musicale qui est en perte de vitesse.

«L’éducation musicale à l’école est beaucoup moins présente […] donc les gens ne connaissant pas, ne s’y intéressent pas. Alors que souvent, quand on réussit à avoir les gens dans la salle, ils sont émerveillés par ce qu’ils voient et entendent. Je pense qu’il n’y a rien de mieux que de voir un musicien live peu importe le style.»

Se réinventer

Le dernier concert de la saison sera présenté jeudi. Les directeurs artistiques amorceront ensuite une réflexion sur la suite des choses.

«Je crois que c’est très possiblement la fin de l’Été musical comme on la connaît avec des concerts chaque semaine à l’Église historique de Barachois. On commence à se rendre compte que cette formule n’est plus la bonne donc s’il va y avoir une continuation, je pense qu’il faut trouver une autre façon de faire, peut-être d’autres lieux de concert. Il y aurait peut-être quand même quelques concerts à l’Église historique, mais certainement pas dans la forme actuelle.»

D’après le pianiste, L’Été musical n’est pas le seul organisme de musique classique à vivre cette situation, mais il y a quand même des séries classiques au pays qui fonctionnent très bien.

«En musique classique, il y a toujours beaucoup de travail à faire pour rejoindre le public. Certains organismes disposent d’un budget qui leur permet de mousser la publicité, ils ont des équipes de publicité. Nous n’avons pas ces moyens-là.»

Il arrive tout juste de donner deux récitals dans un nouveau festival en Estrie devant des salles combles. Celui-ci précise que les organisateurs ont travaillé d’arrache-pied avec un comité de bénévoles pour encourager les gens à acheter des billets.

«C’est peut-être ce qu’il nous faudrait, une équipe de bénévoles qui s’impliquent, qui invitent leurs amis et qui font la promotion.»

Le pianiste précise que cumuler une carrière de musicien pigiste et la direction artistique d’une série comme celle de Barachois représente une somme de travail considérable. S’il y a une 44e saison en 2024, ce sera probablement la dernière de Julien LeBlanc qui veut dorénavant se consacrer davantage à sa carrière de pianiste qui connaît un essor.

Dernier concert

Pour son tout dernier concert de la saison, on propose un programme varié combinant chant, violon et piano. Le pianiste Julien LeBlanc sera de la distribution, ainsi que la violoniste Julie Triquet et la jeune soprano Catherine St-Arnaud.

Elle a fait ses débuts cette année aux États-Unis avec le Portland Symphony en Oregon comme soprano solo dans le Carmina Burana ainsi qu’en tant qu’Adina dans l’Elisir d’Amore à Taïwan en juin dernier.

«C’est une chanteuse au timbre rond et lumineux, à la technique solide et qui est très charismatique», mentionne Julien LeBlanc qui collabore régulièrement avec la soprano dans divers événements.

Elle est de la distribution de l’opéra Albertine en cinq temps de Michel Tremblay, sur une musique de Catherine Major, pour lequel le pianiste acadien assure la direction musicale. Cet opéra repart en tournée cet automne.

La violoniste Julie Triquet qui était de la première mouture du Quatuor Arthur-LeBlanc est heureuse de revenir jouer au Nouveau-Brunswick dans ce concert à l’Église historique de Barachois.

Le programme haut en couleur et en émotions comprendra des œuvres notamment de l’Américaine Libby Larsen, de Mel Bonis, d’Amy Beach, Cécile Chaminade, Reynaldo Hahn, Camille Saint-Saëns, Richard Strauss et Anne Sylvestre. Le concert est présenté ce jeudi 31 août à 19h.