Centre des arts et de la culture de Dieppe: diversité et variété au menu

La diversité et la variété seront au menu au Centre des arts et de la culture de Dieppe en 2023-2024.

Cette 14e saison se mettra en branle le 7 septembre prochain avec un spectacle de Sirène et Matelot.

Le duo lancera non seulement la nouvelle saison du CACD, mais aussi son nouvel album.

La musique aura d’ailleurs une place de choix dans cette programmation complètement éclatée.

Le grand public pourra apprécier Manara (22 septembre), Katia Rock (30 septembre), 6 Hearts (6 octobre), Jono (24 novembre), Art Richard (17 décembre), Beauxmont (13 février) et l’Ensemble de jazz de l’Université de Moncton (9 avril).

Grâce à une entente avec l’Alliance française de Moncton une série d’artistes de l’Hexagone et d’ailleurs auront la chance de se produire sur la scène du CACD: le 31 octobre (le ballet contemporain Spectre) et le 20 février (Rencontre africaine, avec la formation Nyna Valès).

«Le partenariat scellé il y a presque deux ans avec l’AFM ouvre sur l’opportunité de coprésenter des spectacles venant de France et ainsi enrichir la programmation du CACD déjà bien diversifiée», précise Séverine Fox, directrice générale du CACD.

L’humour sera aussi au rendez-vous à Dieppe tout au long de cette nouvelle saison.

L’entrepôt du rire prépare deux spectacles comiques qui seront présentés le 14 octobre 2023 et le 13 avril 2024.

Yves Doucet, humoriste de Dieppe, montera sur la scène de La Caserne, le 2 février 2024, avec son spectacle «Vouloir, c’est pouvoir» qui questionne certaines croyances établies.

La Ligue d’improvisation olympienne fera son retour pour sa saison 7 et 8.

«La ville de Dieppe et le CACD ont une grande ouverture sur le monde dans toutes ses formes et nous voulions offrir au public une programmation qui reflète bien cette valeur. Ce qui est d’autant plus impressionnant et admirable, c’est que nous pouvons aller chercher beaucoup de cette diversité ici chez nous», affirme Christian Kit Goguen, directeur de la programmation des arts de la scène du CACD.

Les tournées Coup de cœur Francophone et RADARTS proposent un virage humoristique style cabaret incontournable avec Les Chichlettes (15 novembre)

Au programme, Caroline Savoie (9 décembre) dévoilera son nouvel album aux compositions profondément personnelles et Alexandre Poulin (30 mai) présentera son nouveau spectacle intitulé La somme des êtres aimés.

Le grand public pourra apprécier Katia Rock, le 30 septembre. – Gracieuseté Le grand public pourra apprécier 6 Hearts, le 6 octobre. – Gracieuseté

Diversité

La communauté artistique acadienne brillera de tous feux lors de cette saison 2023-2024 puisque pas moins de dix disciplines prendront l’affiche, dont la céramique, le modelage, la couture, la peinture à l’huile, la linogravure, le dessin, la gouache, l’aquarelle et la sculpture; le tout grâce à des artistes comme Jessie Babin, Guylaine Joly, Isabelle Gallant, Jaclyn Martinez et Émerise Leblanc-Nowlan.

On note également le retour de la série Pinceaux-Vino animée par Georgette Bourgeois.

La galerie d’art du CACD accueillera plusieurs expositions, soit celle de Denis Lanteigne (août à octobre 2023), Maryse Arseneault (novembre à février 2024), Moe Piuze (février à avril 2024), Nicole Haché (avril à juin 2024) et Sylvie Pilote (juillet à septembre 2024).

Les espaces ouverts continuent quant à eux d’être le terrain d’exposition collective d’artistes variés.