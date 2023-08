Humour et drame au menu de la nouvelle saison du Théâtre du Tsar

Autant en musique que dans ses romans et sa dramaturgie, Justin Guitard s’intéresse à l’image, celle que l’on porte sur soi et celle que l’on perçoit dans le regard des autres. Ce thème récurrent dans son œuvre a inspiré l’écriture d’une nouvelle pièce à l’affiche de la prochaine saison du Théâtre du Tsar à Dieppe.

Quand il n’oeuvre pas dans le domaine artistique, Justin Guitard occupe le poste de directeur adjoint à l’école l’Odyssée à Moncton. Chaque jour, il croise des adolescents qui se comparent aux autres et qui attachent beaucoup d’importance à leur image.

«L’image est pour moi la maladie de notre siècle autant virtuelle qu’humaine. C’est peut-être parce que je le côtoie au jour le jour que ça vient autant m’inspirer et me toucher, mais pour vrai, le regard qu’on a sur nous-même et le regard que les autres portent sur nous ça m’inspire à l’infini», explique l’homme de théâtre et pédagogue.

Pour sa 4e saison qui s’étend jusqu’au printemps 2024, la troupe du Théâtre du Tsar présente deux créations originales, dont la comédie Les limites de la beauté. Cette pièce écrite et mise en scène par Justin Guitard explore le thème de la beauté et de l’image. La beauté est-elle une quête inatteignable ou un cadeau empoisonné? Existe-t-il des limites à la beauté? Des questions qu’il soulève dans cette œuvre théâtrale qui suit l’histoire de deux filles, l’une qui se croit laide et l’autre qui se trouve belle.

«Nous allons nous rendre compte qu’elles ne sont pas nécessairement plus heureuses l’une que l’autre.»

Cette comédie qui sera présentée en février à Dieppe et Fredericton mettra en vedette Marielle Fontaine, Danyelle Savoie et deux nouvelles recrues: Éloi Surette et Bérénice Jetté (lauréate d’Accros 19).

Un premier solo

Pour la première fois depuis ses débuts en 2020, le Théâtre du Tsar mettra en scène une pièce solo. La jeune comédienne Marisol Gingras qui entreprend des études en art dramatique a approché Justin Guitard pour qu’il lui écrive un solo. L’auteur admet que la tâche n’a pas été facile.

«C’est la première fois que j’écris un solo, c’est probablement la pièce que j’ai eu le plus de difficulté à écrire à vie parce qu’il n’y a pas de dialogue, pas de personnage pour donner la réplique, alors c’est plus difficile d’établir des situations. Tu ne veux pas que ce soit ennuyeux et on doit trouver différentes façons de dynamiser la pièce.»

Le monologue Une est un drame de science-fiction qui raconte l’histoire d’une femme enceinte, seule survivante sur une nouvelle planète que l’humanité espérait peupler. La jeune femme amorce ainsi une réflexion sur son avenir et celle de son enfant à naître, mentionne l’auteur.

Cette pièce sera présentée le 29 mai. Avec sa troupe, Justin Guitard cherche à démocratiser le théâtre et à rejoindre le grand public.

«J’aimerais que les gens qui ne sont pas habitués à aller au théâtre, que ça puisse être une bonne initiation et une bonne porte d’entrée au théâtre. […] C’est pour ça que je présente des pièces qu’on dit accessibles.»

Le Théâtre du Tsar qui rassemble une douzaine de comédiens est aussi un tremplin pour les jeunes talents, en théâtre tout comme en improvisation. Le directeur artistique de la compagnie qui travaille dans le domaine scolaire depuis 13 ans apprécie la lumière et l’énergie des jeunes artistes qui montent sur scène.

Des nouveautés en improvisation

La ligue d’improvisation olympienne (LIO) qui compte cinq équipes réunissant 25 joueurs entamera sa 7e saison le 13 septembre qui comprend 12 matchs. Justin Guitard qui joue le rôle d’arbitre souligne que la popularité de cette forme d’art est telle qu’il est obligé de refuser des joueurs. Comme nouveauté cette année, un directeur musical s’ajoute à la distribution. Le multi-instrumentiste Samuel Deveau accompagnera les improvisateurs dans l’arène. La LIO a suivi les traces de la Ligue nationale d’improvisation qui a maintenant aussi un directeur musical.

«On va aussi avoir des catégories spéciales qui vont nous permettre d’utiliser cette musique.»

Les spectacles et les matchs d’improvisation du Théâtre du Tsar ont lieu à la Caserne au Centre des arts et de la culture de Dieppe.