Le groupe Loup Noir de retour sur la scène musicale

Qui se rappelle d’avoir fredonné des chansons comme «On est pas des criminels» ou encore «Ah, que ça va mal»? Une bonne décennie plus tard, le groupe musical Loup Noir qui interprétait ces chansons, reprend du service.

D’après le guitariste et l’un des chanteurs du groupe, Jean-Claude LeBlanc, étant donné que lui et son frère Yves sont à la retraite et en pleine forme, ils se sont dit: pourquoi pas.

«C’est de quoi qu’on aime faire, de toute façon», exprime-t-il, en rapport à la musique. «Même si nous n’étions pas avec Loup Noir, on était dans la musique pareil.»

Loup Noir est maintenant formé de trois personnes, soit Jean-Claude LeBlanc, son frère Yves qui était lui aussi avec le groupe d’origine, ainsi que Philippe LeBlanc. Ce sont trois chanteurs. Yves est à la batterie, Philippe à la basse et Jean-Claude à la guitare acoustique et électrique.

Le groupe originaire de Rogersville était à la Chapelle Sainte-Anne du site historique Beaumont à Memramcook le 7 août, pour la Fête du Nouveau-Brunswick. Le porte-parole de Loup Noir est très satisfait du déroulement. «C’était l’fun au boutte. On a vraiment aimé ça», reconnaît-il.

Le samedi 9 septembre, le trio sera en spectacle au quai de Bouctouche, de 15h à 17h, dans le cadre de l’ÉcoFestival de Kent-Sud qui se tiendra du 8 au 10 septembre.

Au cours des années, même si Loup Noir n’était pas actif, les deux frères LeBlanc ont eu l’occasion de composer de nouvelles chansons.

Parmi celles-ci, il y a «La vie d’un loup». Une bonne fois, Yves LeBlanc est arrivé avec cette chanson écrite sur trois pages. «Je lui ai dit: c’est une chanson ou un livre? raconte Jean-Claude. Il m’a dit: je n’ai pas d’air, je n’ai pas d’accord, rien. Je te laisse avec ça.»

Trois ans plus tard, «La vie d’un loup» fait partie du répertoire de Loup Noir.

«La plupart des nouvelles chansons ont été composées depuis quatre à cinq ans», informe le chanteur-guitariste.

Bref, c’est tout le contraire de leur premier album lancé il y a plusieurs années. «Le premier album, on avait fait nos chansons vite puis on les avait enregistrées vite. Parce qu’on ne savait pas mieux dans ce temps-là. Maintenant, nos chansons sont plus mûres.»

Au cours des dernières années, Loup Noir a également composé «Mon miroir», «La religion», «Ma vieille maison», ainsi que «Riel se réveille», en hommage à Louis Riel.

«On n’est pas vraiment un band de rock. On est plutôt acoustique et électrique. Nos nouvelles chansons, ce sont de vraies histoires. Tu sais, moins il y a de musique, plus le monde peut comprendre tes mots et l’histoire de la chanson elle-même. On est plus sur ce bord-là», explique-t-il.

Loup Noir va néanmoins continuer de chanter certains de ses succès passés. «C’est sûr qu’on ne va pas tous les faire», admet son porte-parole, car leur spectacle est actuellement monté en deux blocs de 45 minutes.