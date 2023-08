Quatre musiciennes rassemblées autour de Caroline Savoie pour créer un moment magique

Dans un esprit de bienveillance et d’authenticité, Caroline Savoie propose de découvrir la chanson Cap-des-Caissie sous la forme d’une séance en direct. Dans la vidéo tournée principalement sur le balcon de son chalet, l’autrice-compositrice-interprète est entourée de musiciennes chères à son coeur: Julie Doiron, Julie Aubé, Vivianne Roy et Maggie Savoie.

En ouvrant ma boite de courriel mercredi, j’ai découvert ce bijou de vidéoclip que nous offre Caroline Savoie. Tirée de son plus récent album Bruits blancs, Cap-des-Caissie a été composée à propos de son chalet situé dans cette localité côtière près de Grande-Digue. Une sorte de refuge pour l’artiste. Sous la lentille d’Annie France Noël, le court métrage reflète cet esprit de détente, de simplicité et de complicité. La chanteuse a eu envie de s’entourer d’amies musiciennes qui l’ont grandement inspirée. Des figures incontournables de la scène musicale.

«Ce sont des personnes qui m’ont beaucoup inspiré dans la musique. Juste de voir d’autres filles jouer de la guitare quand j’étais jeune je les trouvais cool. C’était spécial de faire ça (la vidéo) avec des personnes dont j’ai suivi la carrière et que j’admire depuis le début.»

Dans la version originale de la chanson sur l’album, elle joint sa voix à celle de Lisa LeBlanc, les Hay Babies et Chloé Breault.

«Même quand je l’avais mise sur l’album, je pensais déjà faire une session live (séance en direct) de ça parce que c’est tellement rare qu’on est là toutes en même temps.»

Elles ont passé la journée au chalet à pratiquer et à échanger pour ensuite tourner la vidéo. L’ambiance était paisible et sans prétention.

«C’est toujours de même entre nous quand on se croise. C’était tout le temps simple. J’avais envie aussi de montrer cette simplicité.»

Caroline Savoie – Gracieuseté

En incorporant des images un peu rétro évoquant les films de famille, Annie France Noël a réussi à capter la magie de ce lieu. «J’avais envie que ça feel comme un moment dans le temps», a confié la chanteuse.

Toute l’équipe de tournage est acadienne. On retrouve Simon LeBlanc à la deuxième caméra et Robin Breau au son et au mixage. Le vidéoclip vient tout juste de paraître sur la chaîne YouTube.

Caroline Savoie poursuit la tournée de son nouveau spectacle autour de son troisième opus Bruits blancs. Elle sera au Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda le 2 septembre, en plus de donner quelques concerts dans la région de Montréal en octobre, notamment au Quai de Brumes, avant d’entreprendre une tournée dans trois villes du Nouveau-Brunswick en décembre (Tracadie, Miramichi et Dieppe).

«On a un décor. […] C’est vraiment cool. On est quatre sur scène. Ça fait sept ans qu’on joue ensemble, donc il y a comme une unicité.»

La Dieppoise a commencé à travailler sur la création d’un prochain opus qu’elle entend réaliser elle-même. La sortie n’est pas prévue avant 2025.