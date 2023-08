Salebarbes: un nouvel album original qui mettra le feu aux planches et aux oreilles

Nouvel album entièrement composé de chansons originales: Salebarbes franchit une nouvelle étape de son aventure qui dure depuis six ans en nous offrant À boire deboutte, un disque dans lequel le quintette explore davantage sa créativité sur les plans sonore et textuel tout en gardant sa recette magique, celle de faire lever l’party partout où il passe.

Les deux premiers extraits d’À boire deboutte, Tite gomme et Stirer la roux, déposés dans les ondes radiophoniques au cours des dernières semaines, donnent le ton à ce nouvel album à travers lequel le groupe, composé de Jean-François Breau, George Belliveau, Kevin McIntyre ainsi que des frères Jonathan et Éloi Painchaud, a conservé un fond bien ancré dans la musique cajun et traditionnelle acadienne, avec des violons toujours mordants et des harmonies vocales toujours bien ficelées.

Les auditeurs auront toutefois remarqué en écoutant Stirer la roux des sonorités country-rock et un tempo lascif et enrobant.

Ce sont d’ailleurs quelques-unes des autres particularités d’À boire deboutte que l’Acadie Nouvelle a pu écouter dans son intégralité deux semaines avant sa sortie. Les cinq garçons ont aussi agrémenté les 11 pistes de l’album de roots, de bluegrass et même d’un soupçon d’americana.

«Nous avons beaucoup écouté de la musique des autres en studio et nous avons inclus dans nos chansons des arrangements qui s’apparentent à Bob Dylan, Traveling Wilburys et d’autres groupes ou artistes du genre que nous aimons. On a décidé d’aller vers ça parce que c’est ça qui nous fait triper aussi. Dans nos deux albums précédents, nous avions beaucoup pigé dans le répertoire traditionnel cajun tout en donnant notre propre twist à toutes ces chansons, mais nous avions envie d’explorer et de proposer nos propres compositions au public», souligne Kevin McIntyre, l’un des «barbus» du quintette.

Malgré un horaire chargé et une popularité fulgurante – la formation a notamment donné récemment trois spectacles d’affilée à guichets fermés au Festival acadien de Caraquet – dès la sortie de son premier album, Live au Pas Perdus en 2019, puis de son deuxième, Gin à l’eau salée, en 2021, Salebarbes a pu s’isoler en studio pendant six semaines au cours de l’hiver dernier afin de concocter ce troisième opus qui n’entamera assurément pas la cote d’amour du public acquise au cours des dernières années.

«Ç’a vraiment été une expérience le fun pour nous, confie Kevin McIntyre. C’était la première fois que nous pouvions faire un album studio et c’était notre souhait de le faire. Le premier album a été enregistré live sur scène et le deuxième, c’est un album «de pandémie» que nous avons enregistré chacun de notre côté. Ce temps d’arrêt-là durant l’hiver nous a aussi permis de recharger nos batteries tout en nous permettant de mettre nos idées en commun.»

Salebarbes, rappelle par ailleurs Kevin McIntyre, c’est aussi un collectif d’artistes aux horizons musicaux divers à la base – country, indie rock, rock-pop, indie pop entre autres styles.

«C’est certain que pour un gars comme moi issu de la musique indie rock, ce n’est pas naturel de composer du trad. Mais nous avons réussi à nous bâtir une vision commune et à mettre toutes nos expériences ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant et une fois que la vision commune est claire pour tout le monde, là, ça sort au niveau création et ç’a été le cas pour À boire deboutte.»

Le nouvel album de Salebarbes est disponible à compter de ce jour en format physique de même qu’en format numérique à travers les différentes plateformes musicales web.

À boire deboutte constitue le troisième album du groupe Salebarbes. – Gracieuseté

Une renommée inattendue

Salebarbes vient de célébrer ses six ans d’existence. Est-ce que les cinq gars s’imaginaient, à l’époque de leur premier tour de piste, que le groupe allait devenir aussi populaire qu’actuellement et que leur aura allait largement dépasser les frontières acadienne et maritime dont ils sont issus?

«Non, certainement pas, on n’aurait jamais cru ça, même pas proche du dixième d’où nous en sommes aujourd’hui, répond Kevin McIntyre du tac au tac. C’est tellement improbable et difficile dans ce métier-là d’avoir cette chance extraordinaire d’obtenir une telle réponse du public comme nous l’avons eue et l’avons encore! On se pince souvent avant les shows et on est tout le temps en train de se dire à quel point nous sommes chanceux. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous montons sur scène chaque soir: parce que nous savourons la chance que nous avons de jouer devant des publics qui nous aiment. Pour nous, c’est magique.»

Après avoir mené chacun des carrières solos avant de former Salebarbes, le projet du groupe se voulait avant tout un défi parallèle pour se détendre et faire quelque chose de différent sans trop se prendre la tête, soutient Kevin McIntyre.

«Quand nous avons commencé le projet de Salebarbes, c’était avant tout un ‘‘buzz’’ entre garçons et on pensait qu’on se réunirait une fois par année aux Îles-de-la-Madeleine comme on l’avait fait pour notre premier spectacle. Après, on a enregistré notre premier album live avec simplement le mix de la console du show pour ne pas oublier de chanson. On s’était même dit qu’on le donnerait au public sous forme de mini-album en se présentant comme un nouveau band sans prétention.»

«Finalement, on n’a pas eu besoin de donner d’albums!», s’exclame Kevin McIntyre dans un éclat de rire.

Le Québec a également adopté le groupe Salebarbes à coups de salles remplies à craquer, de scènes extérieures très courues et d’émissions spéciales aux cotes d’écoute appréciables.

«Nous avons un lien avec les Acadiens et nous avons aussi réussi à créer ce lien-là avec les Québécois. Ça fait de nous un groupe franco-canadien et ça nous donne la possibilité de jouer partout et de ne pas être vus comme un p’tit band éphémère et ça aussi, ça nous fait très plaisir», atteste Kevin McIntyre.