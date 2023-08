La Journée du 16 septembre: J’achète un livre du Nouveau-Brunswick

Plus d’une quinzaine d’activités à travers la province sont organisées pour souligner la Journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick, le 16 septembre, visant à faire rayonner la littérature d’ici.

La programmation provinciale présentée par divers partenaires, artistes, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et organismes culturels a été dévoilée jeudi à Moncton. Les événements se dérouleront du 7 au 20 septembre. La journée du 16 septembre fourmillera d’activités littéraires dans plusieurs villes, dont Moncton, Dieppe, Dalhousie, Edmundston, Tracadie, Caraquet et Sackville. Le programme prévoit des lancements de livre, des heures de conte, des séances de dédicaces chez les libraires, des événements multidisciplinaires, des clubs de lecture virtuels et même une chasse aux livres qui aura lieu à la Place 1604 à Dieppe. Plusieurs auteurs, dont Sébastien Bérubé, Samira Farhoud, Camille Perron-Cormier, Émilie Turmel, Paul Bossé et Marie-France Comeau prendront part à ces activités.

«Les objectifs de la Journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick sont multiples, notamment faire découvrir les auteurs et les autrices du Nouveau-Brunswick et augmenter les ventes de leurs livres dans les librairies locales», a déclaré la directrice générale du Festival Frye, Ariane Savoie, lors du dévoilement de la programmation à la Salle Bernard-LeBlanc.

Le Festival Frye chapeaute cette manifestation littéraire annuelle. Selon Mme Savoie, il y a un bouillonnement dans le paysage littéraire du Nouveau-Brunswick et des Maritimes.

«De plus en plus d’auteurs sont publiés ici et ailleurs dans la francophonie et sont primés pour leurs œuvres […]. Au fil des années, nous avons pu remarquer que des voix nouvelles émergent pour nommer les réalités qui leur sont propres; les festivals et les événements littéraires se multiplient et attirent des auteurs reconnus et célébrés.»

Ariane Savoie mentionne qu’ils souhaitent amplifier cet élan, le faire connaître par un plus grand public. Pour donner un nouvel élan à cette Journée, qui en est à sa quatrième édition, les organisateurs ont créé une entité visuelle autour du symbole de la violette. Le but est d’unifier l’ensemble des activités de la province et assurer une pérennité à cet engagement envers la littérature néo-brunswickoise.

«Nous avons créé des éléments qui allaient être pérennes dans le temps, donc dépasser les ventes du 16 septembre. En fait, les signets et les autocollants (qui indiquent que c’est un livre du Nouveau-Brunswick) ne sont pas datés pour ainsi prolonger cet engagement à l’année, de s’investir dans sa propre culture.»

Ce matériel visuel pourra servir d’outils pour les libraires comme des marqueurs identitaires.

La directrice du Festival Frye souligne qu’ils misent aussi sur la promotion des événements en les rassemblant sous un même toit.

«On héberge sur le site du Frye tous les événements en lien avec la programmation de la Journée J’achète un livre. Nous avons décidé de mettre l’accent sur les événements, au lieu de certains auteurs et certains livres parce que les libraires indépendants sont beaucoup mieux disposés à suggérer des livres pour leur public.»

Léonore Bailhache du Festival Frye a dévoilé les détails de la programmation en lien avec la Journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau L’éditrice Marie Cadieux a lu un extrait d’un livre de l’auteur Alain Raimbault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice générale du Festival Frye, Ariane Savoie, lors du dévoilement de la programmation de la Journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Impact

Des acteurs du milieu du livre attestent que cette journée a un effet positif sur les ventes de livres. En 2022, les chiffres de vente de livres du Nouveau-Brunswick ont atteint 10 000$ dans les librairies indépendantes entre le 1er et le 17 septembre. La directrice littéraire des Éditions Bouton d’or Acadie, Marie Cadieux (photo), estime aussi qu’il y a un impact sur les ventes de livres.

«La première année, deux des libraires ont dit qu’ils avaient fait mieux que pendant le temps des Fêtes.»

L’éditrice soutient que cette Journée est un succès pourvu que les gens appuient l’initiative. Elle lance le défi au public d’aller à la rencontre des auteurs du Nouveau-Brunswick, de partager leurs livres préférés sur les réseaux sociaux et de se déplacer pour participer aux activités littéraires.

Si la première édition de l’événement a créé un énorme impact, les deux années ayant suivi ont été un peu plus tranquilles, du moins pour certaines activités, note Mme Cadieux.

«Tout le monde est très sollicité, l’école redémarre, mais aller passer une petite demi-heure sur une place publique où on vend quelques livres ou aller bouquiner, c’est un petit quelque chose qu’on peut faire en allant faire d’autres courses. C’est un geste qui compte et je crois que les gens vont embarquer.»

L’éditrice de Moncton se réjouit de voir que des activités sont organisées à travers la province.