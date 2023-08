L’Acadie des terres et forêts en fête de retour cet automne

Comme il l’a fait à quelques reprises par le passé, le spectacle de l’Acadie de terres et forêts en fête a trouvé un moyen de renaître de ses cendres. Cette fois-ci c’est lors la saison automnale que sera présenté l’événement qui célèbre son 20e anniversaire.

Pendant 18 ans, le spectacle créé par Étienne Deschênes a été présenté au Madawaska. Il a toutefois été contraint de déménager au Témiscouata par la suite.

Après une édition estivale fructueuse en 2022, les organisateurs du spectacle ont toutefois dû l’annuler en 2023, en raison d’un manque de fonds engendré par une diminution de la contribution des commanditaires, notamment de la MRC de Témiscouata et de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

«Il fut présenté à guichet fermé pour 13 des 15 représentations accueillant 2107 spectateurs sur une possibilité de 2250. Malgré une telle réussite, le comité n’a eu d’autre choix que d’annuler sa deuxième année de présentation dû à un important manque à gagner dans le budget de production avec une diminution de plus de 50% des revenus», a déclaré le président du comité de promotion de l’ Acadie du Témiscouata, Michel Thériault.

L’événement demeurera dans cette région du Bas-Saint-Laurent, mais il changera d’emplacement alors qu’il aura lieu à Dégelis du 6 au 8 octobre.

Selon Étienne Deschênes, c’est notamment grâce à l’implication de politiciens locaux, Maxime Blanchette-Joncas et Amélie Dionne, qu’a pu voir le jour cette itération de l’Acadie des terres et forêts en fête.

«Ils tenaient vraiment à ce qu’il y ait un spectacle pour ne pas que ça se perde et que les gens restent fidèles. Le problème, c’est que nous n’avions pas les fonds pour le faire. On a eu du financement, mais il a fallu faire un compromis.»

Ce compromis, c’est qu’au lieu des trois semaines habituelles de spectacle, celui-ci a été réduit à trois jours en octobre. Cependant, comme la salle du Centre Culturel Georges-Deschênes contient plus de places que le Centre BeauLieu Culturel – l’endroit où a été présentée la dernière édition de l’Acadie des terres et forêts en fête – il devenait possible, selon M. Deschênes, d’y organiser un événement d’une certaine envergure.

«Dans cette salle-là. Nos quatre spectacles ont le potentiel d’attirer les trois-quarts des spectateurs que l’on a eus au cours de l’été 2022.»

Pour ce qui est du spectacle, il conservera sa formule habituelle, soit une un mélange de comédie musicale, de Bye-Bye, de théâtre d’été à saveur historique.

Celui-ci fera donc un clin d’oeil à l’actualité de la dernière année: inondations, incendies de forêt, moules zébrées, intelligence artificielle, Barbie, identité de genre, guerre en Ukraine, etc., le tout mélangé à 400 ans d’histoire acadienne qui mettront de l’avant des personnages historiques du Témiscouata tels que Marie-Blanc, Fred Lévesque, Grey Owl, Phil Latulippe et bien d’autres.

«C’est sûr que même si on a économisé en faisant ce changement, on a moins de budget. On n’aura pas autant d’équipement technique et on aura moins de temps de préparation. Ce qu’on fait, c’est que l’on va monter le spectacle en trois jours, les comédiens vont pratiquer davantage chez eux.»

Au lieu d’une trame sonore, les artistes seront accompagnés de musiciens. Selon M. Deschênes, ce que le spectacle perd en termes de technique, il le gagne du côté du talent. En tout, 17 personnes défileront sur la scène du Centre Culturel Georges-Deschênes.

«Tous nos participants de 2022 reviennent, plus huit autres qui ont participé à notre spectacle au cours des années précédentes.»

Maude Cyr-Deschênes assurera la première partie du spectacle.

Étienne Deschênes reconnaît que la prochaine édition de l’Acadie des terres et forêts en fête pourrait venir dicter l’avenir de l’événement.

«On va voir ce que ça donne. Si ça fonctionne bien, on pourra songer à présenter notre spectacle à l’automne. Si ça ne fonctionne pas, on arrêtera ça là.»

Selon des statistiques compilées par les organisateurs, depuis 2002, l’Acadie des terres et forêts en fête a été présentée à 440 occasions et a attiré 112 000 personnes. Elle a également été présentée lors de divers événements au Canada et même en France.