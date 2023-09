Lise Dion: une dernière tournée au Nouveau-Brunswick

Lise Dion qui débarque au Nouveau-Brunswick pour offrir cinq spectacles à guichets fermés vient en quelque sorte faire ses adieux au public. Beaucoup d’émotions et de fébrilité ressenties à l’approche de cet ultime tour de piste pour l’humoriste dont la carrière s’étend sur 35 années.

«C’est comme si je rentrais chez nous dans le fond. J’ai l’impression d’être allée travailler à Montréal puis de revenir au Nouveau-Brunswick avec les miens. C’est comme un accueil très chaleureux. Je suis toujours surprise de cette preuve d’amour là. C’est tellement incroyable», a exprimé Lise Dion au cours d’un entretien téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Celle qui a vendu plus de 1,3 million de billets de spectacle en carrière et qui a toujours bénéficié de l’amour du public se présente sur scène avec son plus récent one-woman-show Chu rendue là créé en 2018. Le 22 décembre, ce sera le dernier spectacle de tournée de l’humoriste québécoise qui a fait ce choix avec un certain pincement au coeur.

«Ma décision est sereine et franche sauf qu’il faut le faire de s’en aller. Ce n’est pas évident», admet l’humoriste qui chante Laissez-moi partir en fin de spectacle, avec émotion.

À l’aube de ses 68 ans, elle confie que son corps est fatigué et celle qui travaille depuis l’âge de 13 ans a envie de passer du bon temps avec ses amis et sa famille.

«Déjà être en santé à 68 ans, c’est vraiment extraordinaire parce qu’il y a tellement de monde autour qui sont malades. J’ai envie de profiter un peu, mais je ne laisse pas le show-business, je vais probablement faire des apparitions de temps en temps dans des émissions de télévision.»

En 35 ans, c’est beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Elle sait que les applaudissements du public la toucheront droit au coeur. «J’ai l’impression que je vais beaucoup pleurer dans les semaines à venir.»

Sa plus grande fierté est d’avoir persévéré en humour malgré les embûches des dix premières années.

«L’amour du public n’a pas changé depuis ces années-là, mais il y a eu des années difficiles dans le sens qu’il n’y avait pas beaucoup de contrats et d’être une mère monoparentale avec les enfants. Ce qui m’épate c’est d’être restée, d’avoir persévéré même si j’avais un contrat par mois à 200$ […] je me disais il va arriver un téléphone pour que je paie le loyer au moins.»

L’artiste qui s’est toujours sentie à sa place sur scène n’aurait jamais imaginé que cela durerait aussi longtemps. Elle a été pratiquement la seule femme à se produire dans les soirées d’humour pendant plusieurs années. À ses débuts, on lui proposait des salaires beaucoup moins élevés que ceux des hommes.

«Ce sont les humoristes masculins qui m’ont défendue pour que j’aie le même salaire qu’eux.»

Si le nombre de femmes en humour a augmenté avec les années et qu’elles sont talentueuses, elle se désole de voir qu’encore aujourd’hui sur bien des soirées et des galas, on retrouve une majorité d’hommes.

«Je n’en reviens pas que ce soit encore comme ça parce que les filles ont beaucoup de talent et il y en a pas mal qui poussent et qui sont bonnes.»

Satire du vieillissement

Pour créer son spectacle Chu rendue là, Lise Dion s’est entretenue avec des femmes de son âge sur divers sujets liés au vieillissement. Mais attention ce n’est pas nécessairement un spectacle juste pour les 65 ans et plus, se défend l’humoriste qui a collaboré avec de jeunes auteurs pour l’écriture. Les effets du vieillissement sur le corps, le changement dans les attitudes, la tolérance, le mariage après 25 ans, les travers du couple, l’amour qui s’en va tranquillement et son chien figurent parmi les sujets qui sont abordés dans ce spectacle qui comprend aussi un numéro musical. «Si vous venez voir mon spectacle, vous allez vous amuser», assure l’artiste.

Elle aime faire quelques clins d’oeil à la région où elle s’arrête, sans toutefois insister là-dessus.

«Je me suis renseignée pour savoir qui est pas mal populaire dans votre coin. En plus, j’ai l’oreille tellement musicale que ça se peut qu’après avoir passé une journée ou deux chez vous, que j’aille l’accent», lance-t-elle dans un grand rire.

Le public d’abord et avant tout

Chaque fois que l’humoriste crée un spectacle, elle entend son public.

«Je le sais qu’est-ce qu’il (le public) aime et ce qu’il n’aime pas. C’est ce que je trouve des fois qui manque aux jeunes humoristes de ne pas écouter leur public, de ne pas savoir ce que leur public aime ou n’aime pas.»

L’humoriste confie que les critiques négatives à l’égard de son spectacle Chu rendue là (parues en 2018), le qualifiant de vulgaire, lui ont fait mal. Ce qui ne l’a pas empêché d’être aimée du public comme en témoignent les ventes de billets. Elle estime qu’elle est loin d’être vulgaire surtout si elle se compare à certains humoristes actuels.

«C’est sûr qu’il y a un peu de vulgarité, mais on s’entend que c’est de la vulgarité pas comme ce qu’on entend maintenant en humour. […] Si j’avais senti un malaise dans le public, je n’aurais jamais refait un gag que le public n’aime pas. S’il y a une petite partie vulgaire, c’est que ça ressemble au public qui est dans la salle. Ce n’est pas une vulgarité gratuite. […] Le public qui m’encourage s’attend de moi que je sois un peu «crunchy», que j’aille un peu plus loin que d’être standard.»

Même après 35 ans, Lise Dion a encore le trac avant de monter sur scène. «Pendant que je vous en parle, j’ai des frissons, mais ce n’est pas un trac qui me rend malade, c’est juste l’angoisse de bien performer et de vous donner le meilleur spectacle possible.»

Lise Dion présente son spectacle à Edmundston (4 et 5 septembre), Moncton (7 septembre) et Caraquet (9 et 10 septembre).