Sirène et Matelot: de la dissonance naît l’harmonie

La beauté peut parfois émerger de la dissonance, comme en témoigne le deuxième album aux multiples avenues de Sirène et Matelot, un projet mené par le couple d’artistes acadiens Lennie Gallant et Patricia Richard.

À la fois personnel et universel, Un monde de dissonances est aussi un album de collaborations spéciales, notamment avec le grand chanteur, compositeur et acteur américain Jimmy Buffett qui est devenu un ami de Lennie Gallant. Ensemble, ils ont composé une chanson sur le rockeur français Johnny Halliday que Jimmy Buffett connaissait bien. On retrouve aussi parmi les collaborateurs aux textes ou à la musique Patricia Conroy, Dennis Ellsworth, Mac McAnally et Jac Gautreau. Sinon, la plupart des 11 chansons ont été écrites par Lennie Gallant et Patricia Richard. Ces deux artistes qui évoluent sur la scène musicale depuis de nombreuses années ont une feuille de route bien garnie.

L’inspiration leur est venue d’expériences vécues, d’histoires du présent ou du passé, d’aventures comme celle de leur amie, la navigatrice sud-africaine Kirsten Neuschäfer, première femme à remporter une course à la voile en solitaire autour du monde. Elle a triomphé au Golden Globe Race en 2023.

Lennie Gallant raconte qu’ils ont connu la navigatrice pendant qu’elle était à l’Île-du-Prince-Édouard pour travailler à la réparation et à la préparation de son bateau.

«Elle a choisi un bateau à Terre-Neuve, mais à cause de la COVID, elle ne pouvait pas aller aux États-Unis pour le réparer et elle est venue à l’Île-du-Prince-Édouard où elle a rencontré beaucoup d’Acadiens qui l’ont aidé à réparer le bateau pendant une année», relate l’auteur-compositeur-interprète.

Ils sont devenus ainsi des amis et le couple a suivi sa course.

«Quand elle est passée par le cap Horn, j’ai composé une chanson. Elle ne savait pas qu’elle était en première place jusqu’à la fin et quand elle est arrivée en France où il y avait plusieurs milliers de personnes pour l’accueillir, ils ont joué ma chanson sur le quai pour son arrivée.»

Un monde de dissonances de Sirène et Matelot. – Gracieuseté: Le Grenier Musique Sirène et Matelot (Patricia Richard et Lennie Gallant) lance un deuxième album Un monde de dissonances. – Gracieuseté: Davy Gallant

De l’espoir dans toute chose

Un monde de dissonances capte bien l’ambiance de l’album.

«Même s’il y a des troubles dans le monde, il y a quand même de l’espoir et de belles choses qui se passent…On voulait lancer un message positif malgré tout ça», affirme Patricia Richard.

Toujours avec poésie, le duo évoque divers sujets que ce soit le retour à la vie normale après la pandémie, le contexte mondial, les médias sociaux ou l’amour. Bref, ils essaient de toucher à tout ce qui les entoure, en n’étant jamais très loin de leur univers maritime.

Ils ont mis en musique notamment leur visite sur l’Île de Sable avec ses chevaux des Acadiens. Si certaines chansons sont nées de leurs expériences personnelles, elles ont aussi une portée universelle. Ils jettent un regard sur le monde en cherchant toujours à dénicher la beauté et l’harmonie, et ce, même quand le temps est maussade.

«J’aime le son de la pluie / Qui tombe sur les feuilles quand la journée recommence / C’est ok de rêver et quelquefois s’tromper / Dans un monde de dissonances…»

Grand compositeur, Lennie Gallant possède une banque de mélodies bien garnie, note sa compagne de vie.

«Ce n’est rien pour lui de se lever à 2h du matin et de l’entendre gratter sur sa guitare pour enregistrer une mélodie qu’il a eu dans la nuit», confie Patricia Richard.

Avec les années, une belle complicité s’est développée au sein du duo, la musique faisant partie de leur quotidien. «On peut être honnête et authentique l’un envers l’autre.»

Les paroles de chaque chanson sont écrites avec soin, afin de leur donner une touche de poésie. En musique, ils ont travaillé avec Davy Gallant à la coréalisation, qui a collaboré avec de nombreux artistes au Québec. C’est le 4e album de Lennie Gallant qu’il coréalise. Ensemble, ils ont exploré différentes sonorités touchant même au reggae.

«Je trouve que c’est un peu plus universel. Nous avons pris plus de chances avec la musique, on a exploré plus de choses comme la chanson Les Demoiselles d’Avignon de la peinture de Picasso. On a essayé de trouver une direction un peu plus moderne ou exploratrice, mais en même temps, on tient l’essence de qu’est-ce que c’est Sirène et Matelot.»

À la veille des spectacles de lancement, une certaine fébrilité règne au sein du groupe. Sur scène, le duo sera accompagné de trois musiciens afin de reproduire un peu l’ampleur de la production de ce disque. Une dizaine de musiciens jouent sur le disque.

Le premier spectacle de lancement aura lieu à Abram-Village le 3 septembre à 19 h dans le cadre du Festival acadien de la région Évangéline. Le duo sera aussi en concert le 7 septembre à 19 h au Centre des arts et de la culture de Dieppe et le 14 septembre à 19h au Centre culturel de Caraquet. La formation se produira aussi à la FrancoFête en Acadie en novembre.