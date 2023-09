Josiane dévoile un nouveau vidéoclip

Après avoir signé un contrat avec une maison de disques européenne, Josiane a dévoilé un vidéoclip de la chanson Lose it all, ode à l’indépendance et à la puissance des femmes, dont elle signe les paroles et cosigne la musique.

Réalisé par le chevronné Bernard Nadeau, ce clip évoque la tourmente intérieure d’une jeune femme pendant qu’un immense entonnoir se dessine entre ciel et terre menaçant de tout détruire sur son passage. Tout au long de cette vidéo à l’image léchée, on balance entre des univers poétiques, imaginaires et d’autres plus réalistes et percutants.

Mettant en vedette Josiane Comeau, bien assumée et rayonnante, ce clip incarne avec sensibilité cette chanson qui exprime l’importance de l’amour propre, la priorité de se choisir, de reconnaître sa valeur et ses limites.

«Le vidéoclip de Lose it All est une plongée dans un monde fictif qui reflète un peu le désordre et la peur de se perdre soi-même. Lose it All est un texte riche en émotions et le vidéoclip reflète cette énergie», a déclaré l’artiste de Dieppe.

Lose it All est le deuxième extrait du premier album de huit chansons à paraître d’ici la fin de l’année 2023.

Il sortira sur l’étiquette Musicor Disques et chez Parlophone France (Renaud, Zaz, Christophe Mae, Alain Souchon), un label du groupe Warner Music France dans le monde.