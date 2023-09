Monument-Lefebvre: un menu d’automne éclectique ouvert sur la communauté

Marquée par la diversité et des productions riches en histoire, la saison d’automne de la Société du Monument-Lefebvre vise notamment à mettre en valeur le talent artistique de la Vallée de Memramcook et à développer une nouvelle génération d’artisans de la scène.

Avec neuf productions originales, le menu de la saison d’automne au Monument-Lefebvre voyage à travers le théâtre, le conte, la variété, la musique classique, populaire, folk et traditionnelle.

La directrice générale du lieu historique national, Carole Chouinard, précise que des collaborations avec divers organismes et artistes de la scène culturelle et communautaire de la région ont nourri la programmation. Le spectacle Les morts ont des choses à dire produit par la Société d’histoire de Memramcook et le Festival Parlures d’icitte (21 octobre) qui explore la vie des ancêtres de la région en est un bel exemple. Pour réaliser cette pièce, des jeunes de l’école Abbey-Landry sont initiés à divers aspects d’une production théâtrale.

«Donner accès à la scène, puis des premières expériences de scènes, aux jeunes de notre région, pour moi c’est hyper important parce que c’est plus facile tout de suite d’avoir accès à la scène ici que dans un grand centre pour la communauté», a déclaré en entrevue Mme Chouinard.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison sera donné le 24 septembre par la soprano Rose Marie Bernaquez et le musicien Michel Cardin (théorbe, luth, guitare) qui offriront un récital de pièces choisies du recueil de chansons françaises du Père Anselme Chiasson.

La Caboche pleine, une œuvre de Patricia Léger, qui signe aussi la mise en scène et la production, revivra sur la scène du Monument à la fin septembre. Le 7 octobre, le Monument-Lefebvre accueillera le couple d’auteurs-compositeurs-interprètes, Julie Doiron et Dany Placard, qui donnera son seul spectacle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Un concert intime guitare et voix. Ces deux artistes établis à Memramcook ont lancé en 2022 l’album Julie & Dany offrant un mélange de chansons françaises et anglaises, dans un style folk alternatif.

Les chansons de l’album racontent leur quotidien, avec ses moments de tendresse, d’ennui ou de défoulement. La lauréate d’Accros 19, Bérénice Jetté, présentera quelques chansons en première partie.

«Ils ne font pas de grandes tournées avec ce spectacle-là, donc je suis vraiment fière qu’on l’ait. Ça touche un public qu’on touche moins habituellement avec le restant des spectacles.»

Le légendaire Yves Lambert, chanteur de la Bottine Souriante, montera sur la scène du Monument-Lefebvre le 14 octobre. Ce grand artiste, musicien, chanteur, conteur, folkloriste, bon vivant et membre fondateur de La Bottine Souriante arrive enfin à Memramcook après avoir reporté son spectacle. Mike Burns assurera la première partie.

Avec son folk-rock déjanté, le collectif La Patente formé d’artistes du Madawaska sera en concert le 16 novembre dans le cadre du Coup de coeur francophone.

La Famille LeBlanc ainsi que Lina Boudreau figurent également à la programmation. Accompagnée de musiciens talentueux, la chanteuse originaire de Memramcook offrira son spectacle de Noël.

Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est présentera son spectacle de Noël UBUNTU en décembre. Ce spectacle-bénéfice mettra en vedette Izabelle Ouellet, Mathias Goguen, Maxime Forbes et la chorale de l’école Abbey-Landry.

Dany Placard et Julie Doiron. – Gracieuseté: Jules Boilard-Gauthier La Famille LeBlanc – Gracieuseté

Programmation accessible

Pour sa nouvelle saison, la direction du Monument-Lefebvre a voulu élaborer une programmation variée incluant plusieurs genres musicaux, avec quelques exclusivités.

«[…] C’est une programmation où on essaie de toucher autant que possible les gens de notre communauté. C’est une magnifique salle qui nous appartient. On essaie de garder notre particularité en mettant en valeur des collaborations avec des gens localement, c’est vraiment important pour nous.»

Carole Chouinard précise que son équipe travaille très fort pour maintenir le prix des billets le plus abordable possible.

Les dernières années ont été difficiles pour les salles de spectacle, évoque la directrice, soulignant qu’ils doivent encore ramer contre les mauvaises habitudes pour encourager le public à revenir en salle.

«Cette salle-là est une expérience extraordinaire, mais ça prend du monde dans la salle pour que l’artiste sente aussi que c’est une expérience extraordinaire.»

Toute l’information sur la programmation peut se trouver sur le site web du Monument-Lefebvre.