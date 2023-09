Caraquet: Barbara Safran de Niverville présente l’exposition Naturo Elementa II

La Galerie Bernard-Jean à Caraquet présente l’exposition Naturo Elementa II de Barbara Safran de Niverville.

Cette artiste de Riverview chevronnée présente sa plus récente collection de tableaux représentant sa vision particulière de la nature.

Elle a développé une perspective personnelle, remettant en question le lien existant entre «le canon traditionnel de l’art occidental et la représentation visuelle du paysage.»

«[…] Son travail révèle un penchant particulier pour les sites inaperçus, inutilisés et, pour la plupart, ignorés et trouvés dans des décors naturels quotidiens, et fonctionne dans un continuum existant basé sur l’expérience d’événements passés et présents, qui renvoient à leur tour aux problématiques actuelles abordant l’être et le lieu», explique-t-on dans la publication qui accompagne l’exposition.

Barbara Safran de Niverville est accueillie aussi pour une résidence d’artiste au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Caraquet pendant le mois de septembre. Le projet, J’ai vu le littoral, lui permettra d’approfondir une recherche sur l’échange entre l’humanité et l’environnement naturel de la Péninsule acadienne dans une série de photographies numériques et une collection d’ébauches en aquarelles pour une exposition future.

Son exposition Naturo Elementa II est présentée du 8 septembre au 21 octobre. Le vernissage se tient ce vendredi 8 septembre à 17h.