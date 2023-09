Jeunesses musicales N.-B.: une nouvelle saison plus créative que jamais

Avec la nouvelle saison qui approche, les Jeunesses musicales Nouveau-Brunswick espèrent rejoindre un vaste public en misant sur des concerts novateurs. Opéra humoristique, harpe, poésie, violon et piano composent le menu 2023-2024, marquant également le 60e anniversaire du Centre JMC Edmundston.

C’est en 1954 que les premières activités des Jeunesses musicales du Canada ont vu le jour au Nouveau-Brunswick plus précisément dans la région de Bathurst. À cette époque, il n’y avait pas encore de centre JMC comme tel. Le premier Centre a été fondé à Edmundston, il y a 60 ans. Afin de souligner cet anniversaire, l’organisme prépare une programmation spéciale qui sera annoncée plus tard, a fait savoir l’agente de développement pour les JMNB et violoniste Sophie Dupuis.

Pour leur nouvelle saison, les six centres de la province proposent une programmation variée et innovante qui comprend quatre spectacles en tournée et des concerts hors série mettant en vedette des musiciens du Canada et de la province. Ce sont pour la plupart des musiciens de la relève (35 ans et moins) considérés comme les plus virtuoses de leur génération. Parmi les spectacles à ne pas manquer l’opéra La fille sans régiment, un coup de coeur du public, souligne Sophie Dupuis. Rares sont les opéras qui partent en tournée, mentionne-t-elle.

«C’est vraiment l’événement coup de coeur de la saison qui vient chercher l’auditoire. C’est très coloré, humoristique, il y a une belle chimie entre les artistes.»

Un spectacle multidisciplinaire qui sort un peu des limites de la musique classique en combinant les talents du harpiste Matt Dupont et du comédien Jérémie Roy figure aussi au programme. Le duo offre un arrangement de musique et de narration poétique. Les concerts Violons amoureux mettant en vedette les violonistes Roxanne Sicard et Richard Zheng, ainsi que Sérénade pour l’humanité. 1 piano, 4 mains, avec les pianistes Linda Ruan et Charissan Vandikas complètent la programmation régulière.

Les centres des JMNB préparent également la tournée provinciale bisannuelle du concert des étudiants inscrits dans des programmes universitaires en musique. Une belle façon d’offrir une visibilité aux jeunes musiciens de la province.

«Premièrement c’est rémunéré, c’est une expérience professionnelle et deuxièmement ça augmente leur visibilité et c’est dans l’idée d’aider à propulser leur carrière. Nous avons des participants qui ont fait ces tournées et qui ont gagné des bourses Laeticia-Cyr par exemple. C’est vraiment intéressant de voir le cheminement qui se fait à travers ces opportunités-là», a énoncé Sophie Dupuis.

Chaque centre présente aussi des concerts hors série. La nouvelle saison prendra son envol les 16 et 17 septembre, avec le spectacle Écrivez-moi mettant en vedette le pianiste Carl-Philippe Gionet et la soprano Christina Haldane, présenté par les Centres JMC de Dalhousie et de Chaleur-Bathurst.

Le Centre JMC de Moncton accueillera également Carl-Philippe Gionet, avec la violoniste Nadia Francavilla pour le concert Écheveaux de Blues.

Les pianistes Linda Ruan et Charissa Vandikas présenteront un concert dans le cadre de la nouvelle saison des JMNB. – Gracieuseté: Lisa Sakulensky Le harpiste Matt Dupont et le comédien Jérémie Roy offrent un spectacle dans le cadre de la nouvelle saison des JMNB. – Gracieuseté: Antoine Saito

Défis

Si par le passé le Nouveau-Brunswick a déjà rassemblé une douzaine de Centres JMC, aujourd’hui, la province n’en compte plus que six. En 2022, le Centre JMC Kent a fermé ses portes. Les défis sont nombreux, note Sophie Dupuis. Tous les centres sont tenus par des bénévoles passionnés qui travaillent d’arrache-pied à faire vivre la musique classique dans leur milieu. Certains bénévoles oeuvrent au sein de leur centre depuis une trentaine d’années. Or la musique classique étant moins populaire que d’autres genres musicaux, les centres doivent redoubler d’efforts et d’imagination pour renouveler à la fois les bénévoles et le public.

«C’est une situation qui se vit dans plusieurs milieux musicaux où les gens sont plus réticents à se déplacer aux événements. Il y a des centres qui parviennent à renouveler leur auditoire. Ce n’est pas pareil partout, mais pour la grande majorité ça a été un défi. C’est à suivre…»

La saison 2023-2024 des JMNB s’étend de septembre à avril prochain. Chaque année, les Jeunesses musicales du Canada tiennent des auditions en vue d’élaborer la programmation de leurs saisons régulières. Les auditions pour les prochains concerts en tournée des JM Canada (les quatre concerts relève des prochaines saisons régulières) sont ouvertes pour les musiciens canadiens jusqu’au 1er novembre. Les JMNB encouragent vivement les jeunes musiciens du Nouveau-Brunswick à auditionner.