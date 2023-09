Rémi Belliveau présente un projet majeur à la Biennale de l’image Momenta

La Biennale de l’image Momenta a une touche acadienne cette année, Rémi Belliveau figurant à la sélection de cet événement majeur international qui se déploie dans plusieurs galeries de Montréal jusqu’au 21 octobre. L’artiste originaire de Memramcook offre le deuxième volet de son projet d’histoire du rock acadien, cette fois autour de Joan Dularge.

Sous le thème Mascarades, La Biennale de l’image qui a pris son envol jeudi présente le travail de plus de 20 artistes de partout dans le monde. Rémi Belliveau est le seul artiste sélectionné de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick. On retrouve aussi Séamus Gallagher de la Nouvelle-Écosse. Les expositions sont en montre dans une quinzaine de galeries d’art et musées de la métropole québécoise. L’exposition de Rémi Belliveau qui conjugue histoire acadienne, rock des années 1970 et questions d’identité de genre est présentée au Centre de l’image contemporaine VOX, située dans le quartier des spectacles. L’artiste acadien·ne s’est dit très touché·e par cette invitation, une exposition qui représente une étape importante dans son parcours artistique.

«C’est la première fois que je me retrouve dans un aussi gros événement. C’est la plus grosse biennale du Québec et de l’est du Canada. Ça fait quelques années que je fréquente la biennale et ça me fait plaisir parce que je me disais peut-être un jour», a exprimé l’artiste qui partage sa vie entre Moncton et Montréal.

La thématique de la mascarade qui tourne autour de la transformation, de la fiction et des alter ego rejoint la pratique artistique de Rémi Belliveau. Les commissaires ont fait la sélection des artistes après avoir effectué des visites d’atelier.

«J’avais ce projet qui était sur papier, mais que je n’avais pas du tout réalisé encore. Ils m’ont fait confiance en le choisissant. Ils ont vu l’oeuvre à la toute fin du processus.»

Dans le film L’Empremier. Live at Beaubassin (1970), Rémi Belliveau incarne Joan Dularge, le pendant féminin de Jean Dularge. Le premier chapitre de ce projet d’historiographie expérimentale réalisé en 2020, a été exposé au Musée des beaux-arts du Canada, dans le cadre du Prix Sobey pour lequel l’artiste acadien·ne s’est retrouvé sur la courte liste.

«Pour moi, il y avait toujours une suite envisagée. […] Jean c’était un personnage qui me suivait tous les jours dans mon quotidien. Maintenant, je m’identifie comme non binaire, ça fait que j’ai voulu faire une petite transgression féminine alors Jean est devenu Joan.»

Tout comme pour Jean Dularge, l’artiste a réalisé une sorte de faux documentaire musical et historique (coproduit par Momenta) qui nous transporte dans les années 1970, naviguant entre la réalité et la fiction. Le film met en vedette Joan Dularge (voix et clavier) et la formation musicale L’Empremier. Le tournage du long métrage en couleur a eu lieu au Fort Beauséjour où le groupe se produit pour la caméra. Le créateur a voulu ainsi faire un pastiche du film culte Pink Floyd: Live at Pompeii réalisé par Adrien Maben dans les ruines désertes de la cité antique. Au lieu de jouer dans les ruines de l’ancienne cité romaine, les musiciens se produisent dans les vestiges du Fort Beauséjour, lieu phare de l’histoire de l’Acadie et de la Déportation. Iel voit son œuvre Live at Beaubassin (1970) comme une métaphore de la transidentité et de la déportation.

«J’ai voulu un peu cultiver le parallèle entre mon expérience de ma féminité que j’ai eu toute ma vie, mais que j’ai tenu à l’écart, que j’ai expulsé puis qu’éventuellement j’ai donné la permission de revenir. J’essaie de tracer le parallèle avec l’histoire de la communauté acadienne qui a été forcée de partir et qui est revenue plus tard pour se retrouver à la maison.»

Images d’archives

L’image est traitée comme un film sur pellicule avec ses textures et ses imperfections, afin de lui donner un look d’archive. Une grande partie du film est réservée à la musique.

«On cède la parole aux musiciens et musiciennes dans des entrevues, le reste du film c’est une performance de 36 minutes.»

En plus de Joan Dularge, on retrouve dans ce groupe Katrine Noël (Hay Babies), Mico Roy (Hôtesses d’Hilaire), Pierre Guy Blanchard (multi-instrumentiste et réalisateur), Jason LeBlanc (Menoncle Jason) et la violoniste Marie-Andrée Gaudet. Dans la présentation de l’exposition, on mentionne qu’il s’agit «d’une histoire fantasmée du rock acadien, où les classiques de Zachary Richard, de Beausoleil Broussard, de 1755 et de Rocambole sont réinterprétés par des musicien·ne·s professionnel·le·s contemporain·e·s, «pinkfloydisés» et ultimement «joandulargisés». Les trésors romains qui faisaient office de décor sont remplacés, pour le spectacle à Beaubassin, par des créations de l’artiste contemporain acadien Paul Edouard Bourque.»

Un synthétiseur analogue construit par l’artiste est intégré à l’exposition intitulée Dans la peau de l’histoire. Becoming Joan Dularge.

Ce projet artistique de longue haleine connaît un beau parcours depuis ses débuts, le côté fictif étant attrayant pour les visiteurs, autant pour les amateurs d’art contemporain qu’un public plus large, note Rémi Belliveau. Les Québécois ont envie d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’Acadie, observe l’artiste.

Le public de l’Acadie pourra voir aussi cette œuvre d’art médiatique puisqu’elle sera présentée à Moncton plus tard cet automne et possiblement à Memramcook en février et au Fort Beauséjour, l’été prochain.