Steel Panther a comblé les amateurs de métal… et d’humour

Ceux qui ont raté les années 1980 ont une chance unique de se reprendre avec Steel Panther.

Le groupe californien propose une musique qui fait bondir les inconditionnels de Def Leppard, Mötley Crüe ou Guns & Roses.

Sauf qu’ils ne se prennent pas au sérieux et proposent des textes complètement loufoques, avec des titres comme Asian Hooker, 17 Girls In A Row ou Just Like Tiger Woods.

Ils manient également l’humour aussi bien que leurs instruments.

Un humour qui ne vole pas toujours très haut, bien évidemment, en utilisant à profusion, des mots en F, en C et de toutes les autres lettres de l’alphabet.

Jeudi soir, ils étaient plus de 2000 à se déplacer pour aller voir leur concert au Casino du Nouveau-Brunswick, à Moncton.

Plusieurs avaient revêtu des costumes des années 1980 ou portaient de superbes perruques blondes pour faire honneur à leurs idoles.

Le groupe a passé presque autant de temps à jaser avec le monde, particulièrement les femmes, qu’à jouer de la musique au cours de cette soirée complètement éclatée.

Dès les premières notes de Eyes Of A Panther, leur plus gros succès, le public était conquis.

Paul Gould et Matt Debouver sont des fans de Steel Panther depuis longtemps. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Plusieurs étaient venus de Kedgwick ou de Bathurst pour assister au spectacle. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

C’est le cas de Pierre Luc Tremblay, de Kedgwick.

«Premièrement, les riffs de guitare sont malades. C’est vraiment de la bonne musique et les paroles des chansons sont hilarantes», avance celui qui est un fan du groupe depuis au moins une décennie.

«J’ai vu plusieurs spectacles sur YouTube et je peux dire que c’est un groupe vraiment divertissant. Ils donnent toujours un bon show. C’est un spectacle d’humour en même temps, en plus d’avoir de l’excellente musique», ajoute-t-il.

«J’écoutais beaucoup de groupes des années 1980 de Hair et de Glam métal. Ils sont venus me chercher avec ce côté là. Et en plus, leurs paroles, c’est en plein mon genre d’humour.»

Stéphane Gauthier, de Bathurst, a aussi beaucoup apprécié la soirée.

«On a grandi en jouant du métal. Personnellement, je joue dans un groupe hommage à Metallica. J’ai connu Steel Panther il y a une dizaine d’années», raconte-t-il.

«Les paroles sont tellement drôles et le guitariste nous donne des riffs de la mort! Ils interagissent beaucoup avec les gens et j’adore ça.»

Paul Gould, un musicien originaire de Gatineau, mais qui habite aujourd’hui à Hampton, n’allait pas rater ce rendez-vous.

«Leur genre me fait penser à la musique que j’écoutais dans les années 1980, soit Def Leppard, Iron Maiden et tout ça. Je dirais aussi qu’ils ne se répètent pas comme les autres groupes, entre autres avec leurs paroles», indique le guitariste du groupe Powerbar.

«C’est un élément qui les différencie des autres. Ce sont des gars qui aiment s’amuser et ça paraît dans leur musique», ajoute-t-il.

«On écoutait Steel Panther dans la voiture en s’en venant et on parlait justement des notes, des compositions, des paroles qui leurs sont uniques. Oui, les paroles sont complètement ridicules, mais elles sont bien formulées. C’est bien construit.»