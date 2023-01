Crise dans les urgences en Nouvelle-Écosse: il faut des lits, disent les médecins

Un groupe de médecins des services d’urgence de la Nouvelle-Écosse croit que les changements annoncés par le gouvernement pour répondre à la crise dans les urgences ne régleront pas le problème.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre Tim Houston, 39 médecins du service des urgences indiquent que le véritable problème n’est pas la surutilisation des services des urgences, mais bien le manque de lits disponibles.

Les médecins soulignent que des patients doivent attendre pendant des heures dans les salles d’attente, parce qu’il n’y a nulle part où les diriger. Ce problème mène donc à des urgences surchargées et à des retards dans l’admission des patients qui arrivent en ambulance, selon les médecins.

Les mesures gouvernementales annoncées mercredi comprennent la création d’équipes de triage qui se concentreront sur l’admission plus rapide des patients aux urgences et l’affectation d’un plus grand nombre de médecins assistants et d’infirmières praticiennes aux services d’urgence.