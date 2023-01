Le Nouvel An lunaire célébré dans la vallée d’Annapolis

Des milliers de Canadiens ont célébré dimanche le Nouvel An lunaire, qui annonce le début de l’année du lapin.

Dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, plus de 110 personnes se sont rassemblées au Ross Creek Centre for the Arts pour une journée de festivités.

Chris O’Neill, la directrice du centre, a expliqué que son équipe avait travaillé avec le Centre des étudiants internationaux de l’Université Acadia pour organiser l’événement.

Les enfants et les adultes ont fait des bricolages thématiques et ont dégusté un festin de crêpes aux haricots velus, de dumplings et de biscuits coréens, a-t-elle raconté.