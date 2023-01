Meurtre d’un étudiant à Halifax en 2015: le jury entend les détails de la scène

Les conséquences macabres d’une présumée agression armée ont été décrites lundi lors du procès pour meurtre d’un ancien étudiant en médecine accusé d’avoir tué un camarade de classe à Halifax il y a sept ans.

William Sandeson, qui était à l’époque étudiant en médecine et athlète de piste, a plaidé non coupable du meurtre au premier degré de Taylor Samson, étudiant en physique à l’Université Dalhousie.

La Couronne allègue que M. Samson s’était rendu à l’appartement de M. Sandeson pour lui vendre neuf kilogrammes de marijuana lorsque l’accusé lui a tiré dessus dans la nuit du 15 août 2015.

Le témoin clé Justin Blades _ un autre ancien étudiant de Dalhousie et athlète de piste qui connaissait M. Sandeson _ a rapporté qu’il rendait visite à un ami dans un appartement voisin lorsque les deux jeunes hommes ont entendu un coup de feu.

M. Blades a indiqué que quelques secondes plus tard, M. Sandeson a frappé à leur porte et a été autorisé à entrer, et les trois hommes se sont dirigés vers l’appartement de M. Sandeson pour voir ce qui se passait.

M. Blades a témoigné au jury que depuis la porte de l’appartement de M. Sandeson, il avait vu un homme de grande taille affalé sur une chaise de cuisine, la tête presque entre ses genoux _ et il y avait du sang coulant de blessures qu’il ne pouvait pas voir.

Il a dit avoir également vu une mare de sang en expansion sur le sol ainsi que de l’argent sur la table de la cuisine et sur le plancher.