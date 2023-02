Soins de santé: le premier ministre de la Nouvelle Écosse renouvèle son engagement

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, rassure les fidèles de son parti qu’il a toujours l’intention de réparer le système de santé de la province à tout prix.

Lors de son discours d’ouverture à l’assemblée générale annuelle des progressistes-conservateurs, M. Houston indique samedi qu’il ferait tout investissement financier nécessaire pour renverser la crise sanitaire.

Le premier ministre _ qui a fait campagne pour améliorer le système de santé en difficulté de la Nouvelle-Écosse avant sa victoire en août 2021 _ dit qu’il y a beaucoup de travail à faire, « les progrès sont trop lents et les enjeux sont très élevés ».

M. Houston dit que son c?ur va aux familles d’une femme de 67 ans au Cap-Breton et d’une femme de 37 ans à Amherst qui sont décédées à quelques jours d’intervalle en décembre après avoir attendu des heures dans les services d’urgence régionaux.

Le gouvernement de M. Houston a annoncé un plan pour améliorer les soins d’urgence après les deux décès, qui comprenait la création d’équipes de triage dirigées par des médecins pour se concentrer sur l’admission plus rapide des patients dans les urgences et l’affectation d’adjoints au médecin et d’infirmières praticiennes supplémentaires au personnel des services d’urgence.

M. Houston vante les efforts récents pour résoudre le problème, notamment l’ajout de plus de places d’étudiants en soins infirmiers, la création de cliniques mobiles de soins d’urgence et de première ligne et la signature d’un accord pour la création d’un programme de dossiers médicaux numériques.

Il dit que la province dépense actuellement 41 cents sur chaque dollar en soins de santé, et qu’il dépensera « tout ce qu’il faut » pour apporter les changements nécessaires.

« Le mois dernier, j’ai réuni des dirigeants de la santé de toute la province, en personne, pour qu’ils se regardent dans les yeux, indique M. Houston lors de son discours. Mon message était direct : nous avons besoin de plus. Et nous devons aller plus vite. Quant au coût, quoiqu’il en coûte. »

Afin d’améliorer le système provincial, ajoute-t-il, la Nouvelle-Écosse a besoin d’un soutien accru de la part du gouvernement fédéral.

Le premier ministre précise qu’un tel soutien pourrait prendre la forme de contributions financières et d’une immigration accélérée pour les travailleurs de la santé.