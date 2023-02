N.-É.: William Sandeson avait amené une arme pour intimider, pas pour tuer

L’ex-étudiant en médecine qui a tiré un coup de feu mortel sur un autre étudiant lors d’une transaction de drogue à Halifax, en 2015, nie avoir prévu d’utiliser son arme pour tuer son interlocuteur et lui voler ses produits. William Sandeson plaide plutôt avoir agi en légitime défense.

Sandeson, qui était à l’époque étudiant en médecine et athlète de piste, a plaidé non coupable relativement au meurtre au premier degré de Taylor Samson, étudiant en physique à l’Université Dalhousie, le 15 août 2015. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé.

Contre-interrogé par la procureure de la Couronne Carla Ball lors de son procès, mardi, Sandeson a expliqué qu’il avait amené un pistolet avec lui pour la transaction seulement pour intimider Samson, et pas pour le tuer.

« Vous aviez prévu d’utiliser ce fusil cette nuit-là pour tuer », a suggéré Me Ball, ce que Sandeson a fermement nié. « Non, je voulais me servir du fusil pour l’intimider », a répliqué l’accusé.

Lundi, Sandeson avait raconté sa propre version des faits devant le jury de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Il avait mentionné que lorsqu’il a sorti son fusil, la victime a foncé vers lui et qu’une bagarre s’en est suivie. Le conflit a pris fin lorsque Sandeson a ouvert le feu, puisqu’il était persuadé que Samson l’aurait tué s’il ne faisait rien.

Mardi, Me Ball a soumis au jury un possible mobile pour expliquer le meurtre de Samson: Sandeson était déjà lourdement endetté, et il s’apprêtait à dépenser une petite fortune pour payer ses frais de scolarité et acheter les livres nécessaires pour amorcer ses études à l’Université Dalhousie.

Elle a affirmé devant le tribunal que les études complètes de Sandeson pour obtenir son diplôme en médecine allaient lui coûter environ 112 000$ sur quatre ans. Elle a également rappelé au jury que l’accusé avait 78 000$ à rembourser sur une marge de crédit.

« Vous étiez endetté, beaucoup », a-t-elle affirmé devant Sandeson.

L’accusé a toutefois réfuté cette théorie, affirmant qu’il était en bonne situation financière. Il a expliqué que des gens lui devaient de l’argent en lien avec ses propres transactions de drogues, qu’il avait droit à une bourse d’études et qu’il était possible que le coût de ses études soit couvert par le gouvernement provincial s’il choisissait d’aller ensuite travailler dans une communauté rurale.

« Je n’étais confronté presque à aucune pression financière, a-t-il déclaré. J’avais un solde important à payer sur la marge de crédit, mais j’avais des actifs qui compensaient amplement ce que je devais. »

L’accusé a souligné qu’en dehors de son trafic de drogue, qui lui rapportait environ 8000$ par mois à l’été 2015, il occupait également trois emplois, dont des postes à temps partiel dans deux hôpitaux et dans un foyer pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale.

Par ailleurs, Me Ball a attiré l’attention sur le fait que Sandeson avait légalement acheté une arme de poing semi-automatique de 9 mm en juin 2015, deux mois avant le meurtre.

« Vous aviez deux côtés dans votre vie, une couverture parfaite pour une activité criminelle », a laissé tomber Me Ball.