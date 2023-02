N.-É.: la couronne tente d’ébranler la version des faits de William Sandeson

Le ton est monté dans une salle d’audience à Halifax, mercredi, lors du procès pour meurtre d’un ancien étudiant en médecine accusé d’avoir tué un autre élève lors d’une transaction de drogue qui a mal tourné, à l’été 2015.

William Sandeson, qui était à l’époque étudiant en médecine et athlète de piste, a plaidé non coupable relativement au meurtre au premier degré de Taylor Samson, un étudiant en physique à l’Université Dalhousie. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé.

Sandeson a déjà reconnu qu’il avait amené avec lui une arme à feu lors de la transaction et qu’il avait tiré sur son interlocuteur quand se dernier a foncé vers lui. Le suspect plaide toutefois qu’il a agi en légitime défense, et qu’il avait amené l’arme avec lui simplement pour intimider le vendeur, pas pour le tuer.

La Couronne allègue plutôt que Sandeson était profondément endetté à l’époque et qu’il prévoyait de tuer l’étudiant de 22 ans afin de lui voler les neuf kilogrammes de marijuana qu’il avait avec lui.

Mercredi, lors de la suite du contre-interrogatoire de l’accusé, la procureure de la Couronne Carla Ball a pressé Sandeson d’expliquer pourquoi il n’a pas appelé de l’aide ou simplement quitté l’appartement lorsqu’il a pointé l’arme sur son interlocuteur, qui n’était pas armé.

« Vous aviez une arme de poing chargée, a noté Me Ball. De quoi aviez-vous peur? »

Sandeson s’est défendu, soulignant qu’il avait essayé d’attirer l’attention de ses amis, qui se trouvaient dans un appartement voisin, en criant. Les amis en question n’ont cependant pas répondu, a mentionné l’accusé.

« Il faisait deux fois ma taille », a répliqué l’accusé. À l’époque, Sandeson mesurait cinq pieds neuf pouces et pesait 150 livres, tandis que Samson mesurait six pieds deux pouces et pesait 220 livres.

Sandeson a également assuré qu’il n’avait aucune intention d’utiliser son arme. Il craignait toutefois que Samson quitte l’appartement avec la marijuana qu’il avait apportée et les 10 000$ en espèces que Sandeson avait placés sur la table de cuisine.

« J’ai crié pour lui dire de sortir de l’appartement », a raconté Sandeson. À ce moment, Samson a commencé à rire et a dit à son acheteur: « C’est fini pour toi. »

Selon la version de l’accusé, c’est après avoir prononcé cette phrase que Samson s’est jeté sur lui.

« J’ai appuyé sur la gâchette, a mentionné Sandeson. Et il a arrêté de s’approcher de moi. »

Samson s’est alors effondré sur une chaise et saignait de la tête ou du cou, avait déjà déclaré Sandeson lors d’un témoignage précédent.