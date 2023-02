N.-É.: une usine de production d’ammoniac par énergie éolienne est approuvée

Timothy Halman, le ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, a approuvé cette semaine la première phase des plans d’EverWind Fuels pour ses installations d’hydrogène et d’ammoniac à Port Hawkesbury.

La société affirme que son projet de 6 milliards $ sera la première opération d’hydrogène et d’ammoniac vert « à l’échelle industrielle » du continent et parmi les premières au monde.

EverWind prévoit utiliser l’énergie éolienne pour créer de l’hydrogène et de l’ammoniac. Cet ammoniac serait expédié en Allemagne, où il pourrait ensuite être utilisé comme combustible pour remplacer le gaz naturel, ou bien reconverti en hydrogène.

Le site comprendra une usine de création d’hydrogène par électrolyse de l’eau de 300 mégawatts et une installation de production d’ammoniac près du détroit de Canso. Il y aura également une grande canalisation de transport et un pipeline pour acheminer le produit vers des navires.

EverWind compte entrer en activité d’ici 2025.

Le développement d’un secteur de l’énergie verte au Canada atlantique a été lancé l’été dernier quand le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, et le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, ont signé un accord pour créer une chaîne d’approvisionnement en hydrogène entre les deux pays.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Allemagne a soif de sources d’énergie alternatives au gaz naturel russe.

Projet controversé à Terre-Neuve

L’usine néo-écossaise devance une autre opération de grande envergure de production éolienne d’hydrogène et d’ammoniac lancée dans l’ouest de Terre-Neuve par World Energy GH2, qui doit encore procéder à des études environnementales.

Mais ces dernières sont retardées par la présence d’opposants bloquant l’accès au terrain. L’entreprise a lancé des démarches en Cour suprême pour obtenir une injonction contre les manifestants.

Sheila Hinks, une pêcheuse autochtone, fait partie des dizaines de personnes qui manifestent sur le site depuis quatre semaines. Selon elle, entre 50 et 60 personnes, dont la plupart sont autochtones, se relaient pour assurer une présence 24 heures sur 24.

Les manifestants s’inquiètent de l’impact du projet sur le fragile écosystème de la région et disent qu’il est bâti sur des terres autochtones. « Pour nous, c’est un territoire non cédé », a déclaré Mme Hinks en entrevue vendredi.

« Nous espérons que la communauté au sens large condamnera ces activités illégales et travaillera pour soutenir l’opportunité que le projet – et l’industrie de l’énergie verte – peuvent apporter à la région et à la province », a soutenu World Energy dans un communiqué de presse du 1er février.

Le projet a aussi été source de troubles politiques pour le premier ministre libéral Andrew Furey, dont l’ami Brendan Paddick fait partie des dirigeants de World Energy. Le site d’information allNewfoundlandLabrador.com a révélé en octobre dernier que M. Furey avait passé des vacances dans une luxueuse résidence de pêche de M. Risley en 2021, quelques mois avant que le gouvernement provincial ne lève un moratoire de longue date sur le développement de l’énergie éolienne.