Le corps d’une Canadienne de Halifax est retrouvé dans les décombres en Turquie

Le corps d’une Canadienne de 33 ans qui était en visite en Turquie a été retrouvé dans les décombres d’un immeuble qui s’était effondré le 6 février lors du violent tremblement de terre qui a fait des milliers de morts dans ce pays.

Saad Zora a indiqué mardi que sa sœur jumelle, Samar, qui est originaire de Halifax, comme ses frères, avait été retrouvée mardi par des secouristes tandis qu’une excavatrice creusait dans les décombres d’un immeuble effondré de cinq étages, à Antakya, près de la frontière nord de la Syrie.

Samar Zora était récemment arrivée dans cette ville historique d’Antakya (Antioche) pour ses travaux de doctorat en anthropologie.

On a annoncé à M. Zora que sa soeur avait été retrouvée, mais qu’elle n’avait pas survécu. Dans une entrevue téléphonique depuis Antakya, M. Zora a raconté que lui et son frère Muthana étaient partis en Turquie la semaine dernière pour rechercher leur sœur, et qu’ils étaient restés près de la scène de l’excavation du bâtiment.

Il dit être reconnaissant envers la population locale et les équipes de recherche et de sauvetage, qui ont aidé à retrouver leur soeur. M. Zora a ajouté que le propriétaire du bâtiment avait pu contribuer à l’excavation en indiquant certains meubles associés à des étages en particulier.

Il a par ailleurs déclaré que lui et ses frères et sœurs prévoyaient de faire don du produit d’une campagne de sociofinancement à la mémoire de sa sœur pour aider d’autres victimes du tremblement de terre dans la province turque de Hatay, durement touchée.

Le séisme de magnitude 7,8 et de puissantes répliques ont rasé ou endommagé des dizaines de milliers de bâtiments, détruit des routes et fermé des aéroports pendant un certain temps.

Le tremblement de terre a touché 10 provinces de Turquie qui abritent quelque 13,5 millions de personnes, ainsi qu’une vaste zone du nord-ouest de la Syrie qui abrite des millions de personnes. Le bilan des morts a dépassé les 39 000, dont plus de 35 000 en Turquie.

M. Zora a déclaré mardi que sa sœur jumelle était née deux minutes avant lui. «J’ai toujours eu l’impression qu’elle était ma petite sœur, mais j’ai réalisé récemment qu’elle était une vieille âme — la vieille sœur sage — qui me donne des conseils, surtout pendant les moments difficiles», a-t-il déclaré.

«Ce dont je me souviens le plus, c’est de son rire. Elle adorait rire et avait vraiment une forte appréciation de la culture et en particulier de la culture du Moyen-Orient, et cela a commencé à croître de façon exponentielle pendant ses études, a-t-il déclaré. Elle était pleine de vie, c’était une personne très douce et généreuse.»

Jérémie Bérubé, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a déclaré qu’à ce jour, il avait «reçu environ 80 demandes de renseignements de Canadiens concernant ces tremblements de terre».

M. Bérubé a déclaré qu’il y avait environ 7557 Canadiens inscrits dans une base de données gouvernementale comme «vivant en Turquie», ainsi que 1390 qui se sont inscrits comme «vivant en Syrie».