2022: la 2e année la plus chaude jamais répertoriée pour les eaux du golfe du Maine

Les eaux du golfe du Maine, principalement situées dans l’océan Atlantique au large de la Nouvelle-Angleterre, ont enregistré l’an dernier la deuxième année la plus chaude jamais répertoriée.

Le golfe du Maine touche les États du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, de même que la Nouvelle-Écosse. Il abrite différentes espèces de baleines et la majeure partie de l’industrie américaine de la pêche au homard.

Cette région se réchauffe plus rapidement que la grande majorité des océans du monde, selon des scientifiques du Gulf of Maine Research Institute, un centre scientifique basé à Portland.

La température moyenne à la surface de la mer était de 12°C, soit plus de 3,7°C au-dessus de la moyenne sur 40 ans, selon ces scientifiques. Le réchauffement accéléré modifie un écosystème qui abrite de nombreuses industries de pêche commerciale importantes, en particulier pour le homard.

L’Institut ajoute que le réchauffement envoie des espèces animales plus associées aux eaux du sud vers le golfe du Maine, ce qui modifie la chaîne alimentaire de la région.

Le golfe du Maine est le centre névralgique de l’industrie de la pêche au homard, qui a enregistré d’importantes captures au cours des 10 dernières années. Cependant, la pêche au homard dans les eaux plus au sud s’est effondrée et les scientifiques ont mis le blâme sur le réchauffement des températures.

Le golfe du Maine est également une zone clé pour les mammifères marins tels que la baleine noire de l’Atlantique Nord, qui ne compte qu’environ 340 individus, et les oiseaux marins tels que les macareux. Ces espèces et bien d’autres sont menacées par les perturbations de leur approvisionnement alimentaire dues au réchauffement des eaux.

Le réchauffement arrive également à un moment où les océans du monde se réchauffent. L’année dernière a été la troisième année la plus chaude pour la température mondiale de la surface de la mer, selon le rapport de l’Institut.

L’année la plus chaude dans le golfe du Maine a été 2021, lorsque la température annuelle moyenne à la surface de la mer était légèrement supérieure à 12,2°C.