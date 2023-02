L’accusé d’un meurtre en Nouvelle-Écosse était motivé par l’avarice

L’ex-étudiant de médecine William Sandeson était motivé par l’avarice quand il a mis en place un plan pour tuer un autre ancien étudiant lors d’une transaction de drogue qui a mal tourné en 2015 en Nouvelle-Écosse, selon la procureure de la Couronne.

Sandeson a plaidé non coupable en lien avec le meurtre au premier degré de Taylor Samson, un étudiant en physique à l’Université Dalhousie, survenu le 15 août 2015.

Lors de sa plaidoirie finale, mercredi, la procureure Kim McOnie a mentionné au jury que Sandeson avait prévu de voler la marijuana de son interlocuteur pour ensuite la revendre. Il souhaitait utiliser cet argent pour rembourser un prêt de 78 000$ qu’il avait contracté pour entreprendre ses études en médecine, aussi à l’Université Dalhousie, selon la version de la procureure.

Or, pour l’avocate de la défense Alison Craig, ce récit de la Couronne n’a aucun sens, a-t-elle dit au jury: pourquoi le jeune étudiant aurait-il mis en danger une carrière prometteuse de médecin seulement pour voler 9 kilogrammes de drogue?

Me Craig a rappelé aux jurés que son client n’avait même pas besoin de cet argent, puisqu’il avait déjà trois emplois à temps partiel et qu’il vendait un peu de drogue, ce qui lui rapportait une somme additionnelle. Sandeson a reconnu qu’il vendait lui aussi de la drogue, comme de la marijuana et des champignons magiques, à d’autres étudiants de l’université.

Sandeson a aussi avoué qu’il avait jeté le corps de Samson dans une rivière qui s’écoule dans la baie de Fundy, près de Truro, en Nouvelle-Écosse.

L’accusé a affirmé, devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer son interlocuteur. Après avoir ouvert le feu, il a plutôt paniqué, puisqu’il savait qu’il ferait éventuellement face à des accusations criminelles qui mettraient un terme à sa carrière.

Selon Me Craig, l’avocate de la défense, les gestes posés par son client concordaient avec un crime qui n’était pas prévu ni préparé.

« Si tout ça était prévu et intentionnel, qu’on lui donne le trophée du pire plan de l’histoire », a-t-elle plaidé.

Le juge James Chipman devait donner ses directives aux jurés plus tard mercredi.

Plus tôt dans le procès, Sandeson avait reconnu avoir amené un fusil pour la transaction avec Samson et l’avoir sorti pour intimider son interlocuteur, mais il a plaidé la légitime défense pour expliquer le coup de feu.

Il a raconté que lorsqu’il a sorti son fusil, la victime a foncé vers lui et qu’une bagarre s’en est suivie. Le conflit a pris fin lorsque Sandeson a ouvert le feu, puisqu’il était persuadé que Samson l’aurait tué s’il ne faisait rien.