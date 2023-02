L’acteur canadien de renom Gordon Pinsent décédé à l’âge de 92 ans

L’acteur canadien Gordon Pinsent est décédé à l’âge de 92 ans, a confirmé son ami, l’acteur Mark Critch, lors d’un entretien téléphonique avec La Presse Canadienne.

Le natif de Terre-Neuve est un nom familier au Canada depuis des décennies, connu pour ses nombreuses apparitions sur scène et à l’écran.

M. Critch a dit que Gordon Pinsent lui manquera en tant que mentor, ami, héros et « géant colosse du divertissement canadien ».

Né à Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 1930, M. Pinsent était le plus jeune des six enfants nés de Stephen Pinsent, un ouvrier de papeterie et cordonnier, et de sa femme, Flossie.

La carrière de Gordon Pinsent a atteint son apogée bien au-delà de ses 70 ans avec une performance primée dans le rôle d’un mari au coeur brisé dans le film « Loin d’elle » (Away From Her).

L’acteur s’est fait connaître à l’échelle internationale après son rôle de Grant, lauréat d’un prix Génie, dans le premier film acclamé de la réalisatrice Sarah Polley.