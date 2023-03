Nouvelle-Écosse: la pauvreté chez les enfants a chuté de façon spectaculaire en 2020

La pauvreté chez les enfants en Nouvelle-Écosse a chuté de façon spectaculaire en 2020, une amélioration qui, selon les chercheurs, est attribuable à l’aide financière octroyée durant la pandémie, indique un rapport.

Le rapport, publié jeudi par le Centre canadien de politiques alternatives à partir des données de Statistique Canada, révèle qu’en 2020, le taux de pauvreté chez les enfants en Nouvelle-Écosse était de 18,4%, comparativement à 24,3% un an plus tôt.

Christine Saulnier, directrice du groupe de réflexion en Nouvelle-Écosse, a déclaré que la baisse du nombre d’enfants vivant sous le seuil de la pauvreté dans la province est « historique » et est directement liée au soutien financier du gouvernement.

« Cela nous indique vraiment qu’un investissement important fait une énorme différence, et cela peut se faire en peu de temps », a souligné Mme Saulnier en entrevue.

Le rapport a révélé que 14 500 enfants de la Nouvelle-Écosse auraient été sous le seuil de la pauvreté en 2020 si leurs familles n’avaient pas reçu de prestations gouvernementales en cas de pandémie, y compris la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). Cette année-là, plus de 569 000 Néo-Écossais ont bénéficié d’une forme quelconque de répit financier pendant la pandémie.

« Non seulement les prestations temporaires liées à la pandémie ont-elles empêché les gens de sombrer dans la pauvreté, mais elles ont en fait sorti près de 15 000 enfants de plus de la Nouvelle-Écosse de la pauvreté, a déclaré M. Saulnier. Nous n’avons jamais vu nos taux baisser autant. »

Sur plus de 2 milliards $ que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a reçus en 2020, 99% provenaient d’Ottawa.

Bien que le taux de pauvreté chez les enfants de la Nouvelle-Écosse ait diminué considérablement entre 2019 et 2020, il demeure nettement plus élevé que la moyenne nationale de 13,5% des enfants vivant sous le seuil de la pauvreté. Selon le rapport, la Nouvelle-Écosse a le taux de pauvreté chez les enfants le plus élevé des provinces de l’Atlantique et le quatrième taux le plus élevé à l’échelle du Canada.

De plus, les taux de pauvreté en Nouvelle-Écosse étaient presque deux fois plus élevés chez les enfants racialisés, à 29,5%, comparativement à un taux de pauvreté de 15,8 % chez les enfants blancs.

Le taux de pauvreté chez les enfants immigrants est le plus élevé en Nouvelle-Écosse, soit 32,6%, comparativement à 15,9% pour les enfants qui ne sont pas immigrants. Ce taux est considérablement plus élevé que la moyenne nationale pour les enfants immigrants, qui est de 18,8%.

Mme Saulnier a déclaré que les gouvernements provincial et fédéral devraient retenir qu’un soutien financier important a le pouvoir de sortir les familles et les enfants de la pauvreté.

La pauvreté des enfants « a beaucoup diminué en 2020, mais 31 000 enfants vivaient encore dans la pauvreté et il y en a probablement plus aujourd’hui qu’en 2020 », a-t-elle souligné en ajoutant « il est clair que plus de gens ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment qu’il n’y en a depuis très longtemps » en Nouvelle-Écosse.

Feed Nova Scotia, qui supervise les banques alimentaires de la province, a déclaré qu’en 2022, plus que jamais les gens comptaient sur ses services de soutien alimentaire.

Mme Saulnier croit que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devrait de toute urgence augmenter son soutien du revenu pour suivre l’inflation. Elle estime que le soutien récent de la province, y compris l’augmentation mensuelle de 100 $ d’aide au revenu des ménages, n’est pas suffisant.

« En raison de l’inflation, ce montant est immédiatement consommé. Les petits changements ne font pas assez de différence, et cela signifie que les enfants languissent dans la pauvreté », a-t-elle dit.