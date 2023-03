La Nouvelle-Écosse dépensera 1,6 G $ en immobilisations en 2023 2024

Le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse a annoncé lundi qu’il consacrera 1,62 milliard $ à son programme de dépenses en immobilisations au cours de l’année à venir, le plus important budget d’infrastructures de l’histoire de la province.

Le ministre des Finances, Allan MacMaster, a expliqué que les dépenses prévues de la Nouvelle-Écosse en 2023-2024 pour les routes, les écoles, les hôpitaux et les terrains reflétaient les besoins d’une population en croissance.

L’année dernière, le gouvernement avait prévu des dépenses en immobilisations de plus de 1,58 milliard $.

Pendant l’exercice commençant le 1er avril, la Nouvelle-Écosse devrait dépenser 275,1 millions $ pour les deux plus importants projets hospitaliers de la province: l’agrandissement de l’«Halifax Infirmary» et le réaménagement des soins de santé dans la Municipalité régionale du Cap-Breton.

Le gouvernement dépensera également 91 millions $ pour d’autres améliorations des installations médicales à Bridgewater, Pugwash, Yarmouth et Halifax.

Le gouvernement de Tim Houston compte aussi dépenser 498,5 millions $ pour son plan quinquennal d’amélioration des routes, qui prévoit 60 millions $ de plus que l’an dernier pour les routes secondaires et 15 millions $ de plus pour les routes de gravier.

De plus, 240,8 millions $ sont prévus pour construire et rénover des écoles en Nouvelle-Écosse, ce qui comprend une augmentation de 24 millions $ pour les réparations et de 40 millions $ pour de nouvelles unités modulaires.