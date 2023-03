Î.-P.-É.: les verts promettent de hausser les salaires du personnel de la santé

Le Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard promet d’investir 37 millions $ pour hausser les salaires et les avantages sociaux des travailleurs de la santé de la province.

Il s’agit là de la première promesse importante de la formation de Peter Bevan-Baker en ce qui a trait à la santé dans cette campagne électorale.

Les verts ont présenté leur plan lundi. Ils assurent que s’ils sont portés au pouvoir, le 3 avril, cet argent ira directement aux infirmières, aux techniciens en laboratoire, aux techniciens en radiologie et aux équipes d’entretien ménager.

M. Bevan-Baker a ajouté que son parti veillerait à ce que les travailleurs du réseau de la santé puissent prendre des vacances et contribuerait à financer l’amélioration des certifications des travailleurs.

Le Parti vert et le Parti libéral, qui forment l’opposition, ont plaidé que le gouvernement progressiste-conservateur a eu quatre ans pour améliorer le système de santé de la province, mais que son manque de planification et son inaction ont plutôt mené à des pénuries de travailleurs et de services de première ligne.

En réponse, les progressistes-conservateurs ont aussi promis de sortir le chéquier dans le domaine de la santé en ce début de campagne électorale.

Ils ont l’intention d’élargir un système de cliniques de première ligne connues sous le nom de « maisons médicales pour les patients » en ajoutant 16 installations dans la province d’ici la fin de l’année prochaine, avec 100 postes à temps plein pour le personnel.

Le chef conservateur, Dennis King, a également soutenu que, s’il est réélu, son gouvernement soutiendra les travailleurs de la santé en offrant des cours gratuits aux infirmières auxiliaires et aux auxiliaires médicaux.