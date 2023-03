N.-É.: le rapport de la commission sur la tuerie de 2020 pourrait faire 3000 pages

La commission d’enquête publique sur la tuerie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse indique que son rapport final pourrait contenir jusqu’à 3000 pages.

Les sept volumes du rapport final doivent être publiés le 30 mars à l’occasion d’un événement à Truro, qui sera diffusé sur le site internet de la commission.

Dans un courriel, la commission indique que, bien que le rapport soit encore en cours de finalisation, il devrait contenir « entre 2000 et 3000 pages ». Il y aura également un résumé avec un aperçu.

Au total, 22 personnes ont été abattues lors de cette tuerie qui avait commencé à Portapique le soir du 18 avril 2020 et qui s’est terminée à une centaine de kilomètres au sud le lendemain matin, lorsque le tireur a été tué par deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada dans une station-service à Enfield.

La « commission des pertes massives » avait notamment comme mandat d’examiner la réponse de la police, l’accès du tueur aux armes à feu, la violence sexiste, le soutien offert aux personnes les plus touchées et les mesures prises pour informer la population au fur et à mesure du déchaînement meurtrier, sur une douzaine d’heures.

On s’attend à ce que la commission fasse des recommandations pour améliorer la sécurité dans toutes les localités au Canada.

Dans un communiqué, les commissaires reconnaissent que leur rapport ne pourra pas être digéré en une journée. Ils encouragent donc les gens à prendre le temps nécessaire pour le lire attentivement avant de commencer le travail « soutenu » nécessaire pour transformer leurs recommandations en réalité.