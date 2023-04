N.-É.: deux hommes accusés après une dispute concernant la pêche aux anguilles

Des accusations ont été portées contre deux hommes de la Nouvelle-Écosse à la suite d’une agression survenue tôt jeudi dans une petite communauté de la banlieue sud d’Halifax, à la suite d’une dispute concernant la pêche aux jeunes anguilles.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le conflit a éclaté à Hubbards vers 1h du matin lorsqu’un homme s’est disputé avec un jeune et une femme au sujet de la pêche aux civelles.

La police affirme que l’homme a alors été approché par un groupe de sept personnes et qu’un homme l’a agressé avec un tuyau.

Les enquêteurs ajoutent qu’un deuxième homme a brandi un couteau et une arme à impulsions lors de l’agression près de la rue Shore Club. Le groupe d’hommes se serait ensuite enfui à bord de trois véhicules.

Des agents de la GRC qui étaient en route ont vu les trois véhicules sur la rue St. Margaret’s Bay et ont effectué un contrôle routier, arrêtant un homme âgé de 45 ans et un homme âgé de 48 ans en lien avec l’agression présumée.

Dans un communiqué de presse, il est indiqué que les enquêteurs ont saisi une arme à impulsions et un fusil de chasse non sécurisé lors de la fouille du véhicule. Un second fusil de chasse chargé a également été trouvé plus tard sur la chaussée dans une zone située avant le contrôle routier.

L’homme âgé de 45 ans est accusé d’usage négligent d’une arme à feu, de possession d’une arme à feu non autorisée et d’agression armée. L’individu âgé de 48 ans est, pour sa part, accusé d’usage négligent d’une arme à feu et de possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Les deux hommes doivent comparaître devant la cour provinciale à Halifax le 5 juin.