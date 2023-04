N.-É.: entente de principe pour les employés de soutien de l’éducation

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a conclu une entente de principe avec les 5400 employés de soutien du secteur de l’éducation, qui étaient en position de déclencher une grève générale vendredi.

Les deux parties ont conclu une entente vers 2h dans la nuit de mercredi, a déclaré en entrevue Nan McFadgen, présidente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en Nouvelle-Écosse. Une porte-parole du ministère provincial de l’Éducation a également confirmé qu’une entente de principe avait été conclue.

Mme McFadgen qualifie l’entente de satisfaisante et le syndicat recommandera aux membres de la ratifier, lors de votes prévus au cours des prochaines semaines.

Aucune des deux parties n’a dévoilé les détails de l’entente avant qu’elle ne soit soumise au vote des syndiqués.

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse, affilié au SCFP, représente les aides-enseignants et les éducatrices de la petite enfance, les chauffeurs d’autobus et le personnel d’entretien, qui demandaient surtout des augmentations de salaire.

Mme McFadgen a déclaré que la fin de l’année scolaire qui approche ainsi que la détermination des syndiqués lui avaient donné un effet de levier lors des négociations avec le gouvernement progressiste-conservateur.

Dans un communiqué, la ministre de l’Éducation, Becky Druhan, a déclaré que le gouvernement était heureux de conclure une entente et que plus d’informations seraient envoyées aux parents plus tard mercredi.

« Nous sommes très heureux que pour l’instant il n’y ait pas de perturbation dans l’apprentissage des élèves, alors que nous attendons le vote de ratification. »