N.-É.: il faut sortir les personnes handicapées des institutions, dit un rapport

Un rapport d’experts publié mercredi rapproche les personnes vivant avec un handicap vers la fin d’une époque en Nouvelle-Écosse où bon nombre d’entre elles devaient vivre en institution.

Le rapport d’Eddie Bartnik, consultant australien sur les services aux personnes handicapées, et de Tim Stainton, professeur de travail social à l’Université de la Colombie-Britannique, recommande que la province transfère 652 personnes dans des logements dans les collectivités d’ici 2025.

Le rapport de 131 pages recommande de mettre fin aux nouvelles admissions dans les centres de réadaptation régionaux pour adultes, dès cet été, et qu’ils soient complètement fermées d’ici 2028. Quelque 870 résidents s’y trouvent actuellement.

« C’est un pas vers l’élimination du traitement discriminatoire des personnes handicapées », a déclaré Claire McNeil, l’avocate de la Disability Rights Coalition, dont le client est à l’origine de ce grand débat.

« Nous sommes d’accord sur le rapport, qui est maintenant soumis à une commission d’enquête sur les droits de la personne », a pour sa part déclaré la ministre des Services communautaires, Karla MacFarlane, en entrevue mercredi.

« J’espère que la commission d’enquête rendra une décision et donnera son approbation dès que possible, et nous suivrons leurs directives « , a-t-elle souligné.

Dans un communiqué, le ministère des Services communautaires a fait savoir que le coût « dépendra de facteurs tels que la conception du programme, la disponibilité de la main-d’oeuvre et des soutiens spécialisés, ainsi qu’une approche régionale de la prestation des services ».

Ces recommandations sont le résultat d’une bataille juridique entamée en 2014 par trois personnes handicapées qui ont résidé pendant des années dans un hôpital psychiatrique de Halifax, malgré les avis médicaux selon lesquels elles pouvaient vivre au sein de la collectivité avec le soutien approprié.

Leur cause en matière de droits de la personne a été soumise à une commission d’enquête, puis à la Cour d’appel de la province, qui a tranché en faveur des arguments de la Disability Rights Coalition. Elle a constaté que les plaignants étaient victimes de discrimination dans l’obtention d’aide sociale, d’accès au logement et de soutien.

En août dernier, la province a accepté de collaborer avec la coalition pour trouver une solution qui serait approuvée par une commission d’enquête sur les droits de la personne. Messieurs Bartnik et Stainton ont été engagés pour fournir des recommandations.

Leur rapport prévoit un plan annuel dont la date de fin est le 31 mars 2028. On y mentionne que les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre le plan devraient faire l’objet d’une surveillance indépendante régulière, y compris la divulgation régulière de données et de documents.

La commission d’enquête sur les droits de la personne qui supervise le recours ordonné par les tribunaux conserverait sa compétence jusqu’à ce qu’elle détermine que la discrimination systémique a pris fin, indique le rapport.

Dans le système actuel, lorsque les personnes ayant un handicap demandent des services ou un logement, elles sont souvent placées sur une longue liste d’attente. En juillet dernier, il y avait 1834 personnes sur les listes d’attente du ministère pour divers types de logement et de soutien.

Selon les recommandations du rapport, les ressources seraient augmentées de sorte qu’en 2028, les longs délais d’attente seraient éliminés.

Parmi les recommandations figure celle de la création d’une « équipe d’intervention critique » dotée d’un personnel formé pour veiller à ce que les personnes en crise aient un accès immédiat à du soutien et à des services, ainsi que des équipes multidisciplinaires pour répondre aux besoins à mesure que les gens déménagent dans des milieux communautaires. Les auteurs du rapport recommandent également de créer de nouveaux postes de coordonnateurs régionaux répartis dans toute la Nouvelle-Écosse.

« Je serais très heureux qu’ils ferment toutes les institutions, parce qu’elles sont comme les prisons », a déclaré Charlie Lemon, membre de la Disability Rights Coalition, par voie de communiqué.

Ce sera un grand jour de victoire pour les personnes handicapées quand cela arrivera ».