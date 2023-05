Braconnage en N.-É.: une arrestation et 113 kg de bébés anguilles saisis

Des agents des pêches ont saisi 113 kilogrammes de bébés anguilles d’une valeur d’environ 500 000$ et ont procédé à une arrestation vendredi lors d’une inspection à Enfield, près d’Halifax, dans le cadre d’une opération pour mettre fin à la pêche illégale.

Le ministère fédéral des Pêches a également annoncé avoir saisi un camion et une remorque ainsi que 15 792$ en espèces lors de l’inspection.

« Comme ces questions font l’objet d’une enquête, aucun détail supplémentaire ne sera fourni pour le moment, a indiqué lundi la porte-parole du ministère, Lauren Sankey, dans un courriel. Pour maintenir l’intégrité de nos opérations, nous ne divulguons pas le nombre d’agents actifs ni les activités spécifiques qu’ils entreprennent. »

Le ministère a interdit la pêche aux bébés anguilles, appelés civelles, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse pendant 45 jours le 15 avril, après avoir reçu des rapports faisant état de braconnage et de violence entre pêcheurs. Les civelles valent plus de 4000$ le kilogramme. Elles sont pêchées la nuit et transportées vivantes en Asie, où elles sont élevées pour l’alimentation.

Des responsables ont déclaré lundi que depuis l’interdiction de pêche, ils avaient procédé à 53 arrestations et saisi 123 kilogrammes de civelles, 28 épuisettes, 46 pièges à poissons _ appelés verveux _ quatre véhicules, une remorque et plus de 15 000$ en espèces.

En tout, 35 personnes ont été arrêtées, par rapport aux 18 initialement signalés mercredi. Les nouveaux chiffres montrent également que 13 autres épuisettes ont été confisquées depuis le rapport de la semaine dernière, ainsi que 24 autres verveux et 116,5 kilogrammes supplémentaires de civelles.

Les chiffres initiaux publiés la semaine dernière ont été décrits comme « ridiculement bas » par le pêcheur commercial Stanley King, propriétaire de l’Atlantic Elver Fishery en Nouvelle-Écosse. M. King a envoyé des courriels presque quotidiennement à la ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, détaillant les activités de pêche illégales présumées.

Dans son dernier courriel à la ministre, daté de dimanche, il a fourni des photos de braconnage présumé sur les rivières East, Sackville et Ingram.

« C’est la 21e fois que je signale le braconnage de civelles à ces endroits en 22 jours depuis l’interdiction de la pêche, a écrit M. King à la ministre Murray. Sans application, l’ordre de fermeture n’a fait que nuire aux titulaires de permis, laissant le champ libre aux braconniers. »

Dans un communiqué lundi, le cabinet de la ministre a affirmé que « les agents des pêches font respecter la Loi sur les pêches et travaillent de concert avec les forces de l’ordre locales pour combattre la pêche illégale ». Il a ajouté que le ministère des Pêches « continue de travailler avec d’autres agences, incluant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, pour combattre la pêche, la vente et l’exportation illégales de civelles ».

Des pêcheurs commerciaux ont demandé une meilleure application de l’interdiction et, vendredi, la ministre des Pêches du Nouveau-Brunswick, Margaret Johnson, a exigé des mesures immédiates contre le braconnage.

Les pêcheurs autochtones, quant à eux, ont déclaré qu’ils avaient des droits issus de traités leur permettant de pêcher les civelles et qu’ils ne sont pas soumis à l’interdiction fédérale.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a confirmé lundi dans un courriel que des agents de son ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont été déployés cette fin de semaine pour assister les agents fédéraux.

Pendant ce temps, des députés libéraux de l’opposition de la Nouvelle-Écosse ont accusé le gouvernement du premier ministre progressiste-conservateur Tim Houston d’ignorer le problème de la pêche illégale dans la province.

« Alors que l’enjeu persiste, le gouvernement Houston doit agir concrètement sur ce dossier afin de protéger notre pêche à la civelle et de permettre à nos pêcheurs détenteurs de permis de continuer leurs activités », a soutenu le chef libéral Zach Churchill dans un communiqué de presse.

Le ministre néo-écossais des Pêches, Steve Craig, a déclaré dans un communiqué que la saisie réalisée à Enfield était encourageante, mais que « plus doit être fait ». Il a appelé son homologue fédérale à « s’assurer que des ressources adéquates pour l’application de la loi soient déployées de manière urgente sur les rivières de la Nouvelle-Écosse pour protéger la pérennité des populations d’anguilles et de la pêche à la civelle ».

Le ministre Craig a affirmé la semaine dernière que la province gère les autorisations d’achat et de transformation des civelles et a la capacité d’empêcher les ventes illégales.

Cependant, il a indiqué qu’aucune amende ou pénalité n’avait été imposée cette année.