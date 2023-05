Le gouvernement de la N.-É. donne un terrain vacant pour une coopérative d’habitation

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse donne à une coopérative d’habitation une partie de ses terrains excédentaires dans un village de la vallée d’Annapolis, pour la construction de 24 logements.

Une coalition d’organismes à but non lucratif affirme qu’elle construira à New Minas des unités d’une, de deux et de trois chambres à coucher pour des ménages à revenu faible et moyen.

La « Valley Roots Housing Association » s’attend à ce que les loyers ne dépassent pas 80% de ce qui est payé dans le marché locatif pour des unités comparables en Nouvelle-Écosse.

Le projet sera situé au milieu d’espaces verts, utilisera l’énergie solaire passive et comprendra deux unités accessibles aux personnes handicapées, promet la coalition.

Le consultant retenu, Earl Mielke, affirme que le don de la province rendra le projet viable, puisque le seul achat du terrain aurait coûté environ 1 million $. Le don du terrain est conditionnel à ce que le projet prévoie des logements abordables.

M. Mielke explique que la prochaine étape sera de demander de l’aide par le biais de programmes fédéraux et provinciaux qui offrent des subventions aux organismes sans but lucratif pour développer des projets de logements.

Il estime que le projet nécessitera environ 7 millions $ en capital de départ, dépendant du prix des matériaux de construction une fois qu’il sera lancé l’année prochaine.

Le premier ministre progressiste-conservateur, Tim Houston, a fait valoir que la meilleure façon de réduire les pénuries généralisées de logements abordables est d’adopter une approche diversifiée pour augmenter l’offre à tous les niveaux de revenu.

Cependant, la cheffe néo-démocrate, Claudia Chender, estime que le gouvernement devrait agir plus rapidement pour remédier aux pénuries de logements et reprendre lui-même la construction de certains logements sociaux.

Elle a aussi souligné que des loyers plafonnés à 80% du taux du marché n’aideront qu’une partie des Néo-Écossais à faible revenu qui ont besoin d’un logement abordable.

« Quatre-vingts pour cent de 1200$ (par mois) pour un appartement de deux chambres au taux du marché, c’est encore difficile pour beaucoup de gens dans cette province », a-t-elle déclaré en entrevue.