N.-É.: la COVID 19 n’exige plus une intervention d’urgence

Le plus haut responsable de la santé de la Nouvelle-Écosse a déclaré que la province traiterait bientôt la COVID-19 comme toute autre maladie respiratoire.

Le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, a déclaré dans un communiqué de presse que le changement reflète une récente déclaration de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle la COVID-19 ne nécessite plus une réponse mondiale urgente.

À compter de mardi, la Nouvelle-Écosse a levé les ordonnances en vertu de sa loi sur la protection de la santé, qui comprenait des protocoles de vaccination obligatoires pour les milieux à haut risque, notamment les foyers de soins de longue durée et les établissements correctionnels.

Jeudi, le tableau de bord hebdomadaire COVID-19 de la province sera mis à jour pour la dernière fois alors que les responsables passeront aux rapports mensuels.

À partir d’octobre, les données sur la COVID-19 seront rapportées avec d’autres maladies respiratoires dans le rapport de surveillance respiratoire du ministère de la Santé publique.

La Loi sur la protection de la santé publique de la Nouvelle-Écosse est entrée en vigueur le 15 mars 2020, le jour où les autorités ont annoncé les premiers cas présumés du nouveau coronavirus de la province.

« Alors que nous commençons à planifier la prochaine saison respiratoire cet automne, nous adoptons une approche plus générale, intégrant la COVID-19 dans notre programme de maladies respiratoires, indique le Dr Strang dans le communiqué. Le même type de mesures personnelles qui nous protègent contre la COVID-19 nous protégera également contre la grippe et d’autres maladies respiratoires. »

Le communiqué indique que les employeurs et les opérateurs des environnements à haut risque sont désormais responsables de leurs propres politiques COVID-19, y compris le port du masque et des consignes de vaccination pour les employés, les prestataires de services extérieurs et les bénévoles.

La Santé publique de la Nouvelle-Écosse indique que les employés de l’hôpital et le personnel médical sur place devront toujours fournir une preuve de vaccination primaire contre la COVID-19 et sont encouragés à obtenir tous les futurs rappels recommandés.