N.-É.: la collecte de fonds ne suffit pas pour préserver l’Église Saint-Bernard

Une campagne de financement de 32 jours visant à préserver une immense église acadienne historique dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse n’a permis de recueillir qu’une fraction des fonds nécessaires pour sauver le bâtiment.

Le président de Nation Prospère Acadie, un groupe à but non lucratif menant la campagne, affirme qu’environ 116 000$ de l’objectif de 2,5 millions $ ont été versés pour rénover l’église Saint-Bernard et créer un fonds en fiducie pour la préserver.

Michel Cyr affirme que l’argent recueilli lors de la campagne _ qui s’est terminée mardi _ n’est pas suffisant pour acheter le bâtiment de l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth, ou pour les réparations du toit et les autres rénovations nécessaires.

Il s’attend à ce que la collecte de fonds se poursuive pendant plusieurs semaines, tandis que son groupe approche plus directement les représentants du gouvernement et d’autres donateurs potentiels pour éviter que le bâtiment ne soit mis en vente et potentiellement démoli.

L’édifice de 1300 mètres carrés au sud-ouest de Digby, en Nouvelle-Écosse, qui a ouvert ses portes en 1942, a été construit avec 8000 blocs de béton transportés dans la ville de Saint-Bernard pendant trois décennies.

M. Cyr dit que malgré l’attachement sentimental que certains ressentent envers l’église désaffectée, la collecte de fonds est difficile à une époque où les gens préfèrent faire des dons aux installations récréatives locales plutôt qu’aux monuments religieux.

Il affirme que les dons continueront d’être acceptés et que si l’objectif de collecte de fonds n’est pas atteint, l’argent ira à la Société Héritage Saint-Bernard, un groupe à but non lucratif de la communauté.